Wyciek szkła w hucie w Turze. Na miejscu działa 15 zastępów straży pożarnej [AKTUALIZACJA]

2026-06-10, 18:03  Redakcja/KB
Awaria w hucie w Turze/fot. PSP Nakło

Awaria w hucie w Turze/fot. PSP Nakło

Rozszczelniła się ściana pieca w hucie w Turze, w powiecie nakielskim. Doszło do wycieku gorącego szkła. Strażacy schładzają piec. Mogą pracować nawet całą noc.

AKTUALIZACJA: Około godz. 21:00 na miejscu było jeszcze więcej strażaków, bo aż 15 zastępów.

- Cały czas prowadzone są działania w miejscowości Tur, w hucie szkła, gdzie doszło do rozszczelnienia pieca - relacjonuje st. kpt. Bartosz Walkowiak, rzecznik nakielskich strażaków. - Wiemy, że z pieca wyciekło 60 ton ciekłego szkła, a wewnątrz pozostało jeszcze około 200 ton. Cały czas trwa proces schładzania. Strażacy mają na wyposażeniu specjalistyczny sprzęt, również sprzęt ochrony układu oddechowego. Są narażeni na działanie wysokiej temperatury. Gdy się prowadzi działania w tym środowisku, wymagane są ciągłe zmiany ratowników.

Jak dodał st. kpt. Walkowiak, działania mogą jeszcze potrwać nawet kilkanaście godzin. Jednocześnie zapewnił, że sytuacja jest stabilna. Nie ma zagrożenia dla mieszkańców i otoczenia zakładu ani dla środowiska.

- Mamy do czynienia z ciekłym szkłem, które wydobywa się z pieca, a poprzez podawane prądy wody ulega tzw. zamrożeniu, czyli zmienia swój stan skupienia - mówi rzecznik nakielskich strażaków.

Do tematu będziemy wracać.



- Na miejsce zostało zadysponowanych 11 zastępów strażackich - przekazał st. kpt. Bartosz Walkowiak, rzecznik nakielskich strażaków. - Trwa akcja gaśnicza, w tym proces schładzania pieca, który rozszczelnił się na skutek procesu technologicznego. 51 osób ewakuowało się jeszcze przed przybyciem strażaków. Na szczęście nie mamy informacji o osobach poszkodowanych.

Do podobnych zdarzeń doszło w tej hucie w 2022 roku, a później w kwietniu 2025 roku. Pisaliśmy o tym: TUTAJ i TUTAJ

Mówi st. kpt. Bartosz Walkowiak, rzecznik nakielskich strażaków

Nakło
Awaria w hucie w Turze/fot. PSP Nakło Awaria w hucie w Turze/fot. PSP Nakło Awaria w hucie w Turze/fot. PSP Nakło

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