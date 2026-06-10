Wyciek szkła w hucie w Turze. Na miejscu działa 15 zastępów straży pożarnej [AKTUALIZACJA]
Rozszczelniła się ściana pieca w hucie w Turze, w powiecie nakielskim. Doszło do wycieku gorącego szkła. Strażacy schładzają piec. Mogą pracować nawet całą noc.
- Mamy do czynienia z ciekłym szkłem, które wydobywa się z pieca, a poprzez podawane prądy wody ulega tzw. zamrożeniu, czyli zmienia swój stan skupienia - mówi rzecznik nakielskich strażaków.
- Na miejsce zostało zadysponowanych 11 zastępów strażackich - przekazał st. kpt. Bartosz Walkowiak, rzecznik nakielskich strażaków. - Trwa akcja gaśnicza, w tym proces schładzania pieca, który rozszczelnił się na skutek procesu technologicznego. 51 osób ewakuowało się jeszcze przed przybyciem strażaków. Na szczęście nie mamy informacji o osobach poszkodowanych.
Do podobnych zdarzeń doszło w tej hucie w 2022 roku, a później w kwietniu 2025 roku. Pisaliśmy o tym: TUTAJ i TUTAJ