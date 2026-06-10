Wyciek szkła w hucie w Turze. Na miejscu działa 11 zastępów straży pożarnej

2026-06-10, 18:03  Redakcja/KB
Strażacy schładzają piec. Kłęby dymy są widoczne w odległych miejscowościach./fot. OSP Tur/Facebook

Strażacy schładzają piec. Kłęby dymy są widoczne w odległych miejscowościach./fot. OSP Tur/Facebook

Rozszczelniła się ściana pieca w hucie w Turze, w powiecie nakielskim. Doszło do wycieku gorącego szkła. Strażacy schładzają piec. Kłęby dymy są widoczne w odległych miejscowościach.

- Na miejsce zostało zadysponowanych 11 zastępów strażackich - przekazał st. kpt. Bartosz Walkowiak, rzecznik nakielskich strażaków. - Trwa akcja gaśnicza, w tym proces schładzania pieca, który rozszczelnił się na skutek procesu technologicznego. 51 osób ewakuowało się jeszcze przed przybyciem strażaków. Na szczęście nie mamy informacji o osobach poszkodowanych.

Do podobnych zdarzeń doszło w tej hucie w 2022 roku, a później w kwietniu 2025 roku. Pisaliśmy o tym: TUTAJ i TUTAJ

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