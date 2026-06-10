Sprawa śmierci 19-letniego Olka z Grudziądza. W środę zeznawał ratownik i policjanci

2026-06-10, 17:00  Marcin Doliński/KB
Kolejna rozprawa w sprawie śmierci 19-letniego Olka z Grudziądza/fot. Marcin Doliński

Kolejna rozprawa w sprawie śmierci 19-letniego Olka z Grudziądza/fot. Marcin Doliński

Rodzina zmarłego i jej adwokat byli rozczarowani tym, co usłyszeli na sali sądowej. „Ratownik dalej nie widzi swoich błędów" - mówiła naszemu reporterowi pani Małgorzata, mama Olka

- Uważam, że taka osoba powinna również ponosić odpowiedzialność za swoje zachowanie – podkreśla adwokat Michał Wąż, pełnomocnik rodziny Olka. - Dlatego złożyłem prywatne oskarżenie w związku z zachowaniem zeznającego dziś ratownika medycznego. Zdaniem rodziny naruszył on nietykalność cielesną pacjenta w karetce poprzez szarpanie, ciągnięcie za włosy.

- To jest dramat. Ratownik dalej nie widzi swoich błędów. On nie widzi łamanych procedur, nie widzi praw pacjenta. On mówi tylko o swoim bezpieczeństwie. Dla mnie to jest przerażające jako dla medyka, a dla matki są to tortury - mówi pani Małgorzata, mama Olka.


  • Przypomnijmy, sprawa ma związek z wydarzeniami sprzed ponad dwóch lat i dotyczy zachowania lekarzy i ratowników wobec rannego w nogę 19-latka.
  • Młody mężczyzna, uciekając przed policjantami i przeskakując ogrodzenie zranił się w nogę. W rezultacie nie przeżył.
  • Trzej lekarze usłyszeli zarzuty, zostali zwolnieni z pracy. Grozi im do pięciu lat więzienia.
  • Rodzina uważa, że odpowiedzialność powinni ponieść również policjanci i ratownicy, wobec wszystkich skierowano prywatne akty oskarżenia.

Relacja Marcina Dolińskiego

Grudziądz

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