Sprawa śmierci 19-letniego Olka z Grudziądza. W środę zeznawał ratownik i policjanci

2026-06-10, 17:00 Marcin Doliński/KB

Kolejna rozprawa w sprawie śmierci 19-letniego Olka z Grudziądza/fot. Marcin Doliński

Rodzina zmarłego i jej adwokat byli rozczarowani tym, co usłyszeli na sali sądowej. „Ratownik dalej nie widzi swoich błędów" - mówiła naszemu reporterowi pani Małgorzata, mama Olka

- Uważam, że taka osoba powinna również ponosić odpowiedzialność za swoje zachowanie – podkreśla adwokat Michał Wąż, pełnomocnik rodziny Olka. - Dlatego złożyłem prywatne oskarżenie w związku z zachowaniem zeznającego dziś ratownika medycznego. Zdaniem rodziny naruszył on nietykalność cielesną pacjenta w karetce poprzez szarpanie, ciągnięcie za włosy.





- To jest dramat. Ratownik dalej nie widzi swoich błędów. On nie widzi łamanych procedur, nie widzi praw pacjenta. On mówi tylko o swoim bezpieczeństwie. Dla mnie to jest przerażające jako dla medyka, a dla matki są to tortury - mówi pani Małgorzata, mama Olka.





Przypomnijmy, sprawa ma związek z wydarzeniami sprzed ponad dwóch lat i dotyczy zachowania lekarzy i ratowników wobec rannego w nogę 19-latka.

Młody mężczyzna, uciekając przed policjantami i przeskakując ogrodzenie zranił się w nogę. W rezultacie nie przeżył.

Trzej lekarze usłyszeli zarzuty, zostali zwolnieni z pracy. Grozi im do pięciu lat więzienia.

Rodzina uważa, że odpowiedzialność powinni ponieść również policjanci i ratownicy, wobec wszystkich skierowano prywatne akty oskarżenia.