Sprawa śmierci 19-letniego Olka. Jak ustaliło PR PiK, rodzina oskarża dwóch ratowników

2026-06-10, 17:02 Marcin Doliński/KB

Kolejna rozprawa w sprawie śmierci 19-letniego Olka z Grudziądza/fot. Marcin Doliński

Są prywatne akty oskarżenia wobec ratowników medycznych, którzy zajmowali się w karetce 19-letnim Olkiem z Grudziądza - dowiedział się reporter PR PiK. Informację przekazał nam adwokat rodziny podczas kolejnej rozprawy w grudziądzkim sądzie.

- Uważam, że taka osoba powinna również ponosić odpowiedzialność za swoje zachowanie – mówi adwokat Michał Wąż, pełnomocnik rodziny Olka. - Złożyłem prywatne oskarżenie w związku z zachowaniem zeznającego dziś ratownika medycznego. Zdaniem rodziny naruszył on nietykalność cielesną pacjenta w karetce poprzez szarpanie, ciągnięcie za włosy.





- To jest dramat. Ratownik dalej nie widzi swoich błędów. On nie widzi łamanych procedur, nie widzi praw pacjenta. On mówi tylko o swoim bezpieczeństwie. Dla mnie to jest przerażające jako dla medyka, a dla matki są to tortury - mówi pani Małgorzata, mama Olka.









Chłopak zmarł w styczniu 2024 roku po interwencji służb. Na ławie oskarżonych zasiada trzech lekarzy, którym grozi do 5 lat więzienia.

Przypomnijmy, sprawa ma związek z wydarzeniami sprzed ponad dwóch lat i dotyczy zachowania lekarzy wobec rannego w nogę 19-latka. Młody mężczyzna, uciekając przed policjantami i przeskakując ogrodzenie, zranił się w nogę. W rezultacie nie przeżył.

Trzej lekarze usłyszeli zarzuty, zostali zwolnieni z pracy. Grozi im do pięciu lat więzienia.

Rodzina uważa, że odpowiedzialność powinni ponieść również policjanci i ratownicy.