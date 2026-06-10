Po obławie w Toruniu. Zatrzymany to jeden z osadzonych z zakładu karnego

2026-06-10, 16:19  Michał Zaręba/KB
Zdjęcie ilustracyjne. Bydgoskie Przedmieście w Toruniu/fot. Mateuszgdynia/Wikipedia

Zdjęcie ilustracyjne. Bydgoskie Przedmieście w Toruniu/fot. Mateuszgdynia/Wikipedia

PR PiK ma nowe informacje w sprawie mężczyzny, który we wtorek miał zaatakować w Toruniu dwie osoby i zranić kobietę. Okazało się, że na zatrzymanego oczekiwano w tym czasie w zakładzie karnym, do którego się nie zgłosił. Poszukiwania mężczyzny trwały do późnych godzin nocnych. Doszło w tym czasie do stłuczki dwóch policyjnych pojazdów.

- Kryminalni z toruńskiego Śródmieścia zatrzymali podejrzewanego na terenie ogrodów działkowych przy ul. Przybyszewskiego - mówi podkom. Dominika Bocian, oficer prasowy toruńskiej policji. - Po sprawdzeniu w policyjnych rejestrach okazało się, że ten 41-latek nie powrócił do zakładu karnego w czasie, kiedy miał to zrobić, zatem w najbliższym czasie nie opuści murów więzienia. Tam też będzie oczekiwał na ewentualne konsekwencje zdarzenia zgłoszonego nam wczoraj.

Intensywne działania policji skończyły się dla mundurowych kolizją.

- Niestety stało się tak, że policjanci, którzy bardzo dynamicznie przemieszczali się, żeby jak najszybciej zatrzymać tego mężczyznę, doprowadzili do kolizji własnych pojazdów. Zderzyły się policyjny quad Oddziału Prewencji z Bydgoszczy z naszym toruńskim radiowozem. Na szczęście policjantom nic poważnego się nie stało. Skończyło się na potłuczeniach.

Mówi podkom. Dominika Bocian, oficer prasowy toruńskiej policji

Mówi podkom. Dominika Bocian, oficer prasowy toruńskiej policji

Toruń

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