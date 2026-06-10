Radiowcy i przyjaciele w nowej toruńskiej siedzibie PR PiK! Mamy dobre miejsce i świetny adres! [zdjęcia]

2026-06-10, 15:39 Mariusz Luda/KB

Po kilku miesiącach adaptacji budynku, toruńska redakcja PR PiK oficjalnie nadaje z ulicy Gregorkiewicza 3/fot. Tomasz Bielicki

Po kilku miesiącach adaptacji budynku toruńska redakcja PR PiK oficjalnie nadaje z ulicy Gregorkiewicza 3. To nowoczesny, w pełni autonomiczny oddział naszej rozgłośni. Dwa profesjonalne studia radiowe służą do realizowania audycji na żywo, przygotowywania materiałów reporterskich, wywiadów oraz serwisów informacyjnych z Torunia i okolic.

- Witamy was w naszej nowej siedzibie przy ulicy Gregorkiewicza 3 - mówił podczas uroczystego otwarcia Cezary Wojtczak, redaktor naczelny Polskiego Radia PiK. - I to będzie dobry adres. Mamy tutaj do dyspozycji około 150 metrów kwadratowych, dwa studia, a jednocześnie stąd jest wszędzie blisko.



– Dobra siedziba, siedziba, do której łatwo dotrzeć - ocenia Zbigniew Ostrowski, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego. - W której są znośne, a nawet bardzo dobre warunki pracy. To są właściwie podstawowe warunki, w których powinna funkcjonować dobrze działająca redakcja. Polskie Radio PiK jako radio publiczne doskonale wie, na czym polega jego misja.



- Wy jesteście naprawdę wyjątkowym medium, które przede wszystkim stara się przedstawiać rzeczywistość taką, jaką ona jest - mówi Łukasz Walkusz, przewodniczący Rady Miasta Torunia.



- Pracuje się tutaj dobrze, ale jeszcze się tak naprawdę przyzwyczajam, bo dopiero dwie audycje za mną - mówił Piotr Majewski, dziennikarz Polskiego Radia PiK. I dodaje, że nowemu otoczeniu będzie się bardzo uważnie przysłuchiwać.





Budynek znajduje się w bliskim sąsiedztwie toruńskiego Nowego Miasta, co ułatwia logistykę i szybki dojazd reporterów na wydarzenia w centrum.

Toruński oddział PR PiK na przestrzeni ostatnich kilku lat adres zmieniał sześciokrotnie – dziennikarze nadawali m.in. z zabytkowej kamienicy Pod Krzywą Wieżą 10/2 oraz (ostatnio) ze studia przy ul. Ślusarskiej 5.