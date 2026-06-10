Przetłumaczą, przeczytają, wyjaśnią: w terenie i online. Usługa dla niepełnosprawnych!

2026-06-10, 15:07 Monika Siwak/KB

W Bydgoszczy powstało Regionalne Centrum Komunikacji. Ma służyć pomocą osobom z rozmaitymi niepełnosprawnościami/fot. Monika Siwak

W Bydgoszczy powstało Regionalne Centrum Komunikacji. Ma służyć pomocą osobom z rozmaitymi niepełnosprawnościami: niewidomym, słabo słyszącym, głuchym, niesprawnym intelektualnie. Chodzi o pomoc w codziennych sprawach życiowych: w urzędzie, w szpitalu, np. na SOR.

- Osoba potrzebująca tego rodzaju wsparcia może o nie poprosić za pomocą aplikacji „Centrum komunikacji”, która jest do pobrania w sklepie Google Play. Po zgłoszeniu tłumacz bądź tłumacz-przewodnik dla osób głuchoniewidomych przyjdzie i pomoże załatwić daną sprawę - wyjaśnia kierownik Centrum Bożena Borowska.



- Jest także opcja „SOS”, czyli usługa 24-godzinna świadczona online. Mogą z niej korzystać osoby zarejestrowane we wspomnianej aplikacji - mówi Joanna Pielińska, koordynatorka w Regionalnym Centrum Komunikacji w województwie kujawsko-pomorskim. Dodaje, że w tej opcji tłumacz łączy się z podopiecznym przez kamerę.





Regionalne Centra Komunikacji powstały we wszystkich miastach wojewódzkich.

W Bydgoszczy mieści się przy ul. Poznańskiej 31.

Więcej w relacji Moniki Siwak: