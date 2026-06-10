Przetłumaczą, przeczytają, wyjaśnią: w terenie i online. Usługa dla niepełnosprawnych!

2026-06-10, 15:07  Monika Siwak/KB
W Bydgoszczy powstało Regionalne Centrum Komunikacji. Ma służyć pomocą osobom z rozmaitymi niepełnosprawnościami/fot. Monika Siwak

W Bydgoszczy powstało Regionalne Centrum Komunikacji. Ma służyć pomocą osobom z rozmaitymi niepełnosprawnościami/fot. Monika Siwak

W Bydgoszczy powstało Regionalne Centrum Komunikacji. Ma służyć pomocą osobom z rozmaitymi niepełnosprawnościami: niewidomym, słabo słyszącym, głuchym, niesprawnym intelektualnie. Chodzi o pomoc w codziennych sprawach życiowych: w urzędzie, w szpitalu, np. na SOR.

- Osoba potrzebująca tego rodzaju wsparcia może o nie poprosić za pomocą aplikacji „Centrum komunikacji”, która jest do pobrania w sklepie Google Play. Po zgłoszeniu tłumacz bądź tłumacz-przewodnik dla osób głuchoniewidomych przyjdzie i pomoże załatwić daną sprawę - wyjaśnia kierownik Centrum Bożena Borowska.

- Jest także opcja „SOS”, czyli usługa 24-godzinna świadczona online. Mogą z niej korzystać osoby zarejestrowane we wspomnianej aplikacji - mówi Joanna Pielińska, koordynatorka w Regionalnym Centrum Komunikacji w województwie kujawsko-pomorskim. Dodaje, że w tej opcji tłumacz łączy się z podopiecznym przez kamerę.

  • Regionalne Centra Komunikacji powstały we wszystkich miastach wojewódzkich.
  • W Bydgoszczy mieści się przy ul. Poznańskiej 31.

Więcej w relacji Moniki Siwak:

Relacja Moniki Siwak

Bydgoszcz
W Bydgoszczy powstało Regionalne Centrum Komunikacji. Ma służyć pomocą osobom z rozmaitymi niepełnosprawnościami/fot. Monika Siwak

Region

Wyciek szkła w hucie w Turze. Na miejscu działa 11 zastępów straży pożarnej

Wyciek szkła w hucie w Turze. Na miejscu działa 11 zastępów straży pożarnej

2026-06-10, 18:03
Aktywni seniorzy we Włocławku. Dbają o swoje zdrowie, spędzają czas z rówieśnikami

Aktywni seniorzy we Włocławku. Dbają o swoje zdrowie, spędzają czas z rówieśnikami

2026-06-10, 17:45
Sprawa śmierci 19-letniego Olka. Jak ustaliło PR PiK, rodzina oskarża dwóch ratowników

Sprawa śmierci 19-letniego Olka. Jak ustaliło PR PiK, rodzina oskarża dwóch ratowników

2026-06-10, 17:02
Po obławie w Toruniu. Zatrzymany to jeden z osadzonych z zakładu karnego

Po obławie w Toruniu. Zatrzymany to jeden z osadzonych z zakładu karnego

2026-06-10, 16:19
Radiowcy i przyjaciele w nowej toruńskiej siedzibie PR PiK Mamy dobre miejsce i świetny adres [zdjęcia]

Radiowcy i przyjaciele w nowej toruńskiej siedzibie PR PiK! Mamy dobre miejsce i świetny adres! [zdjęcia]

2026-06-10, 15:39
Janikowo zamierza obniżyć opłaty za odbiór ścieków. Cena może spaść o kilka złotych

Janikowo zamierza obniżyć opłaty za odbiór ścieków. Cena może spaść o kilka złotych

2026-06-10, 13:35
Nad wodą czyhają różne niebezpieczeństwa. Lubiący morską zabawę powinni uważać na prądy morskie

Nad wodą czyhają różne niebezpieczeństwa. Lubiący morską zabawę powinni uważać na prądy morskie

2026-06-10, 12:01
Uważajmy, co bierzemy do jedzenia na podróż. Zły dobór żywności może wpędzić nas w kłopoty

Uważajmy, co bierzemy do jedzenia na podróż. Zły dobór żywności może wpędzić nas w kłopoty

2026-06-10, 11:14
Wiceprezes PZMot-u: Kaski na rower powinny być dla wszystkich. Oby zrobiła się na to moda [Rozmowa Dnia]

Wiceprezes PZMot-u: Kaski na rower powinny być dla wszystkich. Oby zrobiła się na to moda [Rozmowa Dnia]

2026-06-10, 08:58

Najczęściej czytane

Archiwum

czerwiec 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829300102030405
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę