Aktywni seniorzy we Włocławku. Dbają o swoje zdrowie, spędzają czas z rówieśnikami

2026-06-10, 17:45  Radosław Jagieła/PG
Seniorzy chętnie biorą udział w zajęciach/fot. Radosław Jagieła

Seniorzy chętnie biorą udział w zajęciach/fot. Radosław Jagieła

Chcą zadbać o poprawę kondycji i dobre samopoczucie. We Włocławku, w ramach budżetu obywatelskiego, trwa cykl zajęć gimnastycznych dla osób powyżej 60 lat. Zajęcia odbywają się w kilku placówkach.

Miejscem, w którym seniorzy mogą brać udział w ćwiczeniach, są: Szkoła Podstawowa nr 23 (ul. Wyspiańskiego 3), Szkoła Podstawowa nr 20 (ul. Gałczyńskiego 9), Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków (ul. Żytnia 47), I Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Kujawskiej (ul. Mickiewicza 6), Szkoła Podstawowa nr 19 (ul. Szkolna 13) oraz Szkoła Podstawowa nr 22 im. Janusza Korczaka (ul. Promienna 15).

Jak można przeczytać na portalu urzędu miasta „prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów zajęcia obejmują m.in gimnastykę, aqua aerobik, jogę oraz pilates”.

Udział w projekcie bierze ponad 150 seniorów. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego należy zapisać się na konkretne zajęcia. Tylko zapisani mogą ćwiczyć. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Szczegółowy harmonogram na czerwiec znajduje się pod tym adresem. Zajęcia potrwają do grudnia.

Seniorzy bardzo chwalą sobie aktywne spędzanie czasu, o czym można przekonać się w poniższym materiale:

Materiał Radosława Jagieły

Włocławek

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