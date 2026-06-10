Janikowo zamierza obniżyć opłaty za odbiór ścieków. Cena może spaść o kilka złotych
Urząd Miasta w Janikowie chce wprowadzić wakacyjną obniżkę opłat za odprowadzanie ścieków. Burmistrz Janikowa jeszcze w tym miesiącu ma spotkać się w tej sprawie z przedstawicielami firmy Qemetica. Skąd taka decyzja?
Wszystko przez to, że po hibernacji zakładu Qemetici w Janikowie, która zajmowała się oczyszczaniem ścieków, gmina była zmuszona podnieść stawki za odprowadzanie nieczystości, gdyż nie posiada własnej oczyszczalni. Opłaty wzrosły o ponad 100 procent – z 8 na 19 złotych za metr sześcienny.
Samorząd Janikowa w lipcu i sierpniu chce obniżyć stawkę o kilka złotych. – Chciałbym, żeby maksymalna cena za metr sześcienny odbioru ścieków była w granicach 15 złotych brutto – powiedział burmistrz Janikowa, Bartłomiej Jaszcz.
Janikowianie nie ukrywają, że opłaty za ścieki mocno odbijają się na ich budżecie domowym. – Wysoka, bardzo wysoka cena. No nie powinno dojść do aż takiego posunięcia. Obniżki mają być przez dwa miesiące, a co dalej? – można usłyszeć od mieszkańców.