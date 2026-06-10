Kultowa Współczesna powraca na Gdańską w Bydgoszczy. Otwarcie już w sobotę
Znana przed laty jedna z najpopularniejszych księgarni w Polsce będzie ponownie promowała dobrą książkę. Oficjalne otwarcie nowej odsłony Współczesnej już w najbliższą sobotę. W ofercie lokalu przy Gdańskiej 5 także antykwariat, miejsce na wystawy i koncerty, dobrą kawę oraz zdrowe jedzenie.
Miejscem kierować będzie Mózg Foundation – Fundacja Muzyki Współczesnej i Form Interdyscyplinarnych. – Pojawił się pomysł i propozycja, że miejsce może zostać zagospodarowane. Ja też myślałem o tym, by Mózg miał również miejsce dzienne. Możemy dzięki temu dotrzeć do szerszej publiczności – powiedział twórca klubu Mózg Sławomir Janicki.
O szczegółach nowego otwarcia Współczesnej ze Sławomirem Janickim rozmawiala Bogumiła Wresiło: