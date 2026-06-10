Policyjna obława w Toruniu zakończona sukcesem. Zatrzymany napastnik, który zaatakował dwie osoby

2026-06-10, 08:16  Michał Zaręba/PG
Policja zatrzymała mężczyznę, który miał zaatakować dwie osoby/fot. policja

Policja zatrzymała mężczyznę, który miał zaatakować dwie osoby/fot. policja

Nowe informacje ws. mężczyzny, który we wtorek miał zaatakować w Toruniu dwie osoby. Podejrzany jest już w rękach policji. Wiemy, gdzie został zatrzymany napastnik.

– Do godzin nocnych trwały poszukiwania mężczyzny w związku ze zgłoszeniem z ulicy Mickiewicza w Toruniu. Mężczyzna miał zaatakować znanych sobie kobietę i innego mężczyznę, dodatkowo kobietę miało skaleczyć w palec. Na miejsce dyżurny skierował liczne policyjne siły kryminalnym z toruńskiego Śródmieścia. Podejrzanego namierzono o godzinie 2:00 w nocy na terenie ogródków działkowych przy ulicy Przybyszewskiego w Toruniu. Mężczyzna ten został zatrzymany, najprawdopodobniej dzisiaj zostanie rozliczony do tej sprawy – powiedziała podkomisarz Dominika Bocian, oficer prasowy toruńskiej policji.

Podkomisarz Dominika Bocian, oficer prasowy toruńskiej policji o akcji funkcjonariuszy. Materiał Michała Zaręby

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