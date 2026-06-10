Udany powrót do przeszłości w Toruniu. Na tym pikniku główną atrakcją była historia [zdjęcia]

2026-06-10, 07:55  Mariusz Luda/KB
III Toruński Piknik Archiwalny upłynął pod znakiem żywej historii, dawnego rzemiosła i międzypokoleniowej integracji, która przyciągnęła tłumy mieszkańców oraz turystów/fot. Mariusz Luda

III Toruński Piknik Archiwalny upłynął pod znakiem żywej historii, dawnego rzemiosła i międzypokoleniowej integracji, która przyciągnęła tłumy mieszkańców oraz turystów/fot. Mariusz Luda

Toruń przeniósł się w czasie. Muzeum Okręgowe po raz kolejny udowodniło, że dawne dzieje można poczuć na własnej skórze. III Toruński Piknik Archiwalny upłynął pod znakiem żywej historii, dawnego rzemiosła i międzypokoleniowej integracji, która przyciągnęła tłumy mieszkańców oraz turystów.

Na uczestników wydarzenia czekały m.in. warsztaty drukarskie, sekrety dawnych pieczęci, przymierzalnia historycznych strojów oraz zwiedzanie Ratusza Staromiejskiego z przewodnikiem, ale nie tylko to. Do dyspozycji byli m.in. archiwiści.

- Podstawą naszego zasobu są akta osobowe studentów - mówił Artur Wójtowicz z Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. - Przechowujemy dane od 1945 roku, osób od numeru 1 do numeru ponad 300 tysięcy. Nasz zasób mierzący około 5 km 800 metrów w połowie składa się z akt studentów.

- Słowo „Chełmionka" jest gwarowe - wyjaśniał Franciszek Rutkowicz ze stowarzyszenia Chełmińskie Przedmieście Tu Mieszkam. - Chcemy zatrzymać dla potomnych tę Chełmionkę, tę historię, a szczególnie ten pruski mur.

- Przechowujemy archiwalia od roku 1945 w górę, mamy aż 14 metrów akt - wyjaśnia Michał Wróbel z Archiwum Wojskowego w Toruniu.

Więcej w relacji Mariusza Ludy.

Relacja Mariusza Ludy

Toruń
III Toruński Piknik Archiwalny upłynął pod znakiem żywej historii, dawnego rzemiosła i międzypokoleniowej integracji, która przyciągnęła tłumy mieszkańców oraz turystów/fot. Mariusz Luda III Toruński Piknik Archiwalny upłynął pod znakiem żywej historii, dawnego rzemiosła i międzypokoleniowej integracji, która przyciągnęła tłumy mieszkańców oraz turystów/fot. Mariusz Luda III Toruński Piknik Archiwalny upłynął pod znakiem żywej historii, dawnego rzemiosła i międzypokoleniowej integracji, która przyciągnęła tłumy mieszkańców oraz turystów/fot. Mariusz Luda III Toruński Piknik Archiwalny upłynął pod znakiem żywej historii, dawnego rzemiosła i międzypokoleniowej integracji, która przyciągnęła tłumy mieszkańców oraz turystów/fot. Mariusz Luda

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