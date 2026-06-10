O pamięci nie wolno zapominać! Studentki UMK zaprosiły seniorów na trening umysłu

2026-06-10, 07:00 Monika Kaczyńska/KB

Podczas specjalnej akcji w centrum handlowym, przy okazji zakupów seniorzy mogli zagrać w grę i zrobić test na spostrzegawczość/fot. Monika Kaczyńska

Jak trenować pamięć i rozwijać sprawność umysłową? Pokazywały to toruńskim seniorom studentki Instytutu Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Podczas specjalnej akcji w centrum handlowym, przy okazji zakupów seniorzy mogli zagrać w grę i zrobić test na spostrzegawczość.

- Ważne jest to, że wychodzi się poza strefę komfortu, żeby w ramach tej naszej struktury poznawczej budować nowe połączenia aktywizować je, no bo wiadomo, te obszary, które nie są używane, przystają nam służyć. Ja polecam, żeby robić to przez tę edukację nieformalną, czyli przez doświadczenie, przez kontakty z drugim człowiekiem, przez oglądanie filmów, słuchanie muzyki, uczenie się nowego języka - mówiła Kinga Majchrzak-Ptak, doktor nauk społecznych.



Uczestnikom zaproponowano m.in. zadania pamięciowe, odgadywanie szczegółów z plakatu: nazwisk, kolorów i innych detali. Seniorom polecano rozmaite gry z gatunku memory, które mają być pomocne w ćwiczeniu tzw. pamięci krótkotrwałej.



Więcej w relacji Moniki Kaczyńskiej.