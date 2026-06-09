Trenowali przez cały rok. Na finał w Lubrańcu mecz piłkarski z gwiazdami i nagrody [zdjęcia]
Uczniowie z 36 szkół powiatu włocławskiego przez cały rok rywalizowali w zawodach sportowych. W Lubrańcu przyszedł czas na podsumowanie akcji i wręczenie nagród.
Nie zabrakło też pokazowego meczu piłkarskiego, w którym naprzeciw młodzieży i samorządowców stanął zespół Pectus Team. Zagrali w nim byli reprezentanci Polski - Marek Citko, Piotr Świerczewski i Radosław Majdan.
Skąd w młodych i w ich nauczycielach taka pasja do sportu? Czym jest dla nich rywalizacja na boisku?
- Ciężka praca, sumienna, to przede wszystkim. Nic nowego...
- Krzewienie zasady fair play, systematyczność, no i empatia do uczniów i pasja...
- Mój dziadek był mistrzem województwa w latach 90., tata i brat też w sporcie i tak to przechodzi z pokolenia na pokolenie...
- Od najmłodszych lat uprawiam sport. Babcia, dziadek, tata, mama także i tak to poszło.
- Po prostu lubię przychodzić na treningi. To jest mój żywioł...
- Koledzy zachęcili mnie do sportu już w wieku 4 lat...
- Trenuję dla zdrowia, dla motywacji i dyscypliny...
Więcej w relacji Radosława Jagieły.