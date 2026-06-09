Trenowali przez cały rok. Na finał w Lubrańcu mecz piłkarski z gwiazdami i nagrody [zdjęcia]

2026-06-09, 20:50 Radosław Jagieła/KB

Uczniowie z 36 szkół powiatu włocławskiego przez cały rok rywalizowali w zawodach sportowych. W Lubrańcu przyszedł czas na podsumowanie akcji i wręczenie nagród/fot. Radosław Jagieła

Uczniowie z 36 szkół powiatu włocławskiego przez cały rok rywalizowali w zawodach sportowych. W Lubrańcu przyszedł czas na podsumowanie akcji i wręczenie nagród.

Nie zabrakło też pokazowego meczu piłkarskiego, w którym naprzeciw młodzieży i samorządowców stanął zespół Pectus Team. Zagrali w nim byli reprezentanci Polski - Marek Citko, Piotr Świerczewski i Radosław Majdan.



Skąd w młodych i w ich nauczycielach taka pasja do sportu? Czym jest dla nich rywalizacja na boisku?



- Ciężka praca, sumienna, to przede wszystkim. Nic nowego...

- Krzewienie zasady fair play, systematyczność, no i empatia do uczniów i pasja...

- Mój dziadek był mistrzem województwa w latach 90., tata i brat też w sporcie i tak to przechodzi z pokolenia na pokolenie...

- Od najmłodszych lat uprawiam sport. Babcia, dziadek, tata, mama także i tak to poszło.

- Po prostu lubię przychodzić na treningi. To jest mój żywioł...

- Koledzy zachęcili mnie do sportu już w wieku 4 lat...

- Trenuję dla zdrowia, dla motywacji i dyscypliny...



Więcej w relacji Radosława Jagieły.