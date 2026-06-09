Policyjna obława w Toruniu. Napastnik zaatakował dwie osoby i uciekł

2026-06-09, 17:55  Michał Zaręba/KB
Zdjęcie ilustracyjne. Bydgoskie Przedmieście w Toruniu/fot. Mateuszgdynia/Wikipedia

Zdjęcie ilustracyjne. Bydgoskie Przedmieście w Toruniu/fot. Mateuszgdynia/Wikipedia

Atak mężczyzny na dwie osoby w Toruniu. Policjanci już wiedzą, kim jest napastnik. Na Bydgoskie Przedmieście skierowano dodatkowe patrole. Mundurowi szukają agresora.

- Przed godziną 14:00 dyżurny otrzymał zgłoszenie z ulicy Mickiewicza w Toruniu - mówiła podkom. Dominika Bocian Oficer Prasowy toruńskiej policji. - Z treści zgłoszenia wynikało, że mężczyzna miał zaatakować znaną sobie parę, i dodatkowo kobietę miał skaleczyć w palec. Na miejsce dyżurny skierował liczne policyjne siły. Policjanci już ustalili dane personalne poszukiwanej osoby, więc zatrzymanie jej jest kwestią czasu. I dlatego też w rejonie Bydgoskiego Przedmieścia można było zauważyć zwiększoną obsadę policyjną - przekazała policjantka.

Toruń

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