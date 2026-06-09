Nowe ustalenia śledczych po wypadku dziecka we Włocławku. Dramat rozegrał się w mieszkaniu babci

2026-06-09, 16:49 Marek Ledwosiński/KB

Dziecko wypadło z okna na 11. piętrze wieżowca przy ul. Wiejskiej we Włocławku/fot. KM PSP Włocławek

Jak ustalił reporter PR PiK z Włocławka Marek Ledwosiński, w tym śledztwie bardzo ważna staje się osoba babci, u której decyzją sądu 5-letnia wnuczka mieszkała. Mama ją odwiedzała. Tragedia wydarzyła się właśnie w czasie wizyty matki, gdy babcia wyszła do pracy.

Przypomnijmy: matka dziewczynki, rodząc dziecko, była osobą nieletnią. Zgodnie z postanowieniem sądu 5-latka mieszka z babcią , zaś mama tylko ją odwiedzała, chociaż obecnie nie ma ograniczonych praw do opieki.

Śledczy czekają na dokumenty z sądu rodzinnego - takie informacje podała prokuratura.



Krytycznej doby, jak informuje prokuratura, mama dziecka była właśnie z taką wizytą w mieszkaniu swojej matki. Rano babcia nie odprowadziła wnuczki jak co dzień do przedszkola, lecz poszła do pracy , pozostawiając dziewczynkę pod opieką zamroczonej alkoholem mamy.





Czy wiedziała o tym, że 21-letnia córka jest kompletnie pijana? Odpowiedź na to pytanie jest bardzo ważna. Jeśli babcia miała świadomość, że zostawia wnuczkę pod opieką kompletnie pijanej kobiety, wówczas właśnie babcia również może usłyszeć zarzut narażenia dziecka na ryzyko utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu – taki sam zarzut, jaki usłyszała matka dziewczynki.





Przypomnijmy, w piątek z okna na 11. piętrze wypadła pięcioletnia dziewczynka. Dziecko przeżyło. W stanie ciężkim, ale stabilnym, leży w jednym z bydgoskich szpitali.

Matka dziewczynki była obecna w mieszkaniu, ale zamroczona alkoholem i marihuaną. Prokuratura postawiła przed nią zarzut umyślnego sprowadzenia ryzyka utraty życia, lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Grozi jej do pięciu lat więzienia.

Włocławska prokuratura wystąpiła do sądu o tymczasowe aresztowanie matki. Sąd wniosek o areszt odrzucił. Prokuratura złożyła we wtorek 9 czerwca zażalenie na tę decyzję do Sądu Okręgowego. Śledczy obawiają się matactwa ze strony podejrzanej. Sąd Okręgowy jeszcze tej sprawy nie rozpatrzył.