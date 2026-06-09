Internat czy trzygwiazdkowy hotel? W Warlubiu uczniowie będą mieszkać jak królowie [wideo, zdjęcia]

2026-06-09, 19:26 Marcin Doliński/KB

Prawie 11 milionów złotych kosztowała budowa internatu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warlubiu koło Świecia/fot. Marcin Doliński

Prawie 11 milionów złotych kosztowała budowa internatu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warlubiu koło Świecia. Placówka została uroczyście otwarta. Są tam komfortowe pokoje, przy nich łazienki i, oczywiście, stołówka oraz kuchnia.

- Zupełnie zmieniamy, podwyższamy jakość pomieszczeń, z których dzieciaki będą korzystać już od września. Przechodzimy ze starego budynku, który nigdy nie był budowany pod potrzeby mieszkaniowe, do, tak naprawdę można powiedzieć, trzygwiazdkowego hotelu - mówi Paweł Knapik, starosta powiatu świeckiego.



- Standard jest na pewno wysoki, jak na XXI wiek - dodaje Tomasz Michalak, dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu. - Powstał bardzo fajny obiekt. Jest punkt gastronomiczny, mamy świetlicę, bibliotekę, dwuosobowe pokoje.



Więcej w relacji Marcina Dolińskiego: