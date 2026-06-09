Wojewoda apeluje o dalsze rozmowy w sprawie finansowania regionalnych uczelni

2026-06-09, 15:01 Agata Raczek/KB

Wojewoda Michał Sztybel w studiu Polskiego Radia PiK / Fot. Archiwum / Monika Siwak

W Bydgoszczy zebrała się Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego. Tematem obrad był spór miedzy uczelniami wyższymi z regionu a marszałkiem, któremu zarzuca się m.in. nierówny dostęp do pieniędzy na innowacje dla lokalnych ośrodków naukowych. Komunikat wojewody publikujemy poniżej.

„Na mój wniosek jako przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Rada przyjęła jednoznaczne stanowisko apelujące o kontynuację dialogu pomiędzy Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a publicznymi uczelniami wyższymi naszego regionu: Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Politechniką Bydgoską w sprawie finansowania nauki, badań i innowacji w województwie.



W ocenie Rady pełne wykorzystanie potencjału nauki, badań i innowacji dla rozwoju gospodarki regionu nie będzie możliwe bez zaangażowania publicznych uczelni wyższych oraz wypracowania wspólnych rozwiązań i partnerskiej współpracy.



Co ważne, stanowisko dotyczy nie tylko obecnej perspektywy unijnej, która jest już na zaawansowanym etapie realizacji. Rada zwraca również uwagę na konieczność budowania trwałych mechanizmów współpracy na przyszłość, tak aby rola publicznych uczelni wyższych była odpowiednio uwzględniana w kolejnych budżetach unijnych oraz dokumentach strategicznych województwa." - napisał Michał Sztybel.



Poniżej publikujemy także uchwałę WRDS:







Przypomnijmy: sprawa sięga początku roku, a zaczęła się od kwestii finansowania Kujawsko-Pomorskiego Centrum Naukowo-Technologicznego im. prof. Jana Czochralskiego w Toruniu. W przestrzeni publicznej padł zarzut, że jednostka ta ma większy dostęp do pieniędzy niż pozostałe uczelnie z regionu.

Politechnika Bydgoska wystosowała list otwarty, w którym wskazała, że toruńska spółka naukowa jest traktowana lepiej przy podziale środków. Politechnika oświadczyła później, że nie przyjmie pieniędzy z marszałkowskiej puli na innowacje, gdyż ich przyjęcie wiąże się ze spełnieniem wielu wymogów, które w wyznaczonym czasie są bardzo trudne albo nawet niemożliwe do osiągnięcia. Z pieniędzy zrezygnowało także UKW. Pisaliśmy o tym: TUTAJ i TUTAJ