Wojewoda apeluje o dalsze rozmowy w sprawie finansowania regionalnych uczelni

Wojewoda Michał Sztybel w studiu Polskiego Radia PiK / Fot. Archiwum / Monika Siwak
W Bydgoszczy zebrała się Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego. Tematem obrad był spór miedzy uczelniami wyższymi z regionu a marszałkiem, któremu zarzuca się m.in. nierówny dostęp do pieniędzy na innowacje dla lokalnych ośrodków naukowych. Komunikat wojewody publikujemy poniżej.
„Na mój wniosek jako przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Rada przyjęła jednoznaczne stanowisko apelujące o kontynuację dialogu pomiędzy Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a publicznymi uczelniami wyższymi naszego regionu: Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Politechniką Bydgoską w sprawie finansowania nauki, badań i innowacji w województwie.
W ocenie Rady pełne wykorzystanie potencjału nauki, badań i innowacji dla rozwoju gospodarki regionu nie będzie możliwe bez zaangażowania publicznych uczelni wyższych oraz wypracowania wspólnych rozwiązań i partnerskiej współpracy.
Co ważne, stanowisko dotyczy nie tylko obecnej perspektywy unijnej, która jest już na zaawansowanym etapie realizacji. Rada zwraca również uwagę na konieczność budowania trwałych mechanizmów współpracy na przyszłość, tak aby rola publicznych uczelni wyższych była odpowiednio uwzględniana w kolejnych budżetach unijnych oraz dokumentach strategicznych województwa." - napisał Michał Sztybel.
Poniżej publikujemy także uchwałę WRDS:
Przypomnijmy: sprawa sięga początku roku, a zaczęła się od kwestii finansowania Kujawsko-Pomorskiego Centrum Naukowo-Technologicznego im. prof. Jana Czochralskiego w Toruniu. W przestrzeni publicznej padł zarzut, że jednostka ta ma większy dostęp do pieniędzy niż pozostałe uczelnie z regionu.
Politechnika Bydgoska wystosowała list otwarty, w którym wskazała, że toruńska spółka naukowa jest traktowana lepiej przy podziale środków. Politechnika oświadczyła później, że nie przyjmie pieniędzy z marszałkowskiej puli na innowacje, gdyż ich przyjęcie wiąże się ze spełnieniem wielu wymogów, które w wyznaczonym czasie są bardzo trudne albo nawet niemożliwe do osiągnięcia. Z pieniędzy zrezygnowało także UKW. Pisaliśmy o tym: TUTAJ i TUTAJ
Do dyskusji włączy się także Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Więcej:TUTAJ
Marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki odpowiedział uczelniom, że w regionalnym programie Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021–2027 nie zabraknie pieniędzy na projekty naukowe i badawcze.
Piotr Całbecki zdecydował jednak, że spotka się z przedstawicielami uczelni, by rozwiać wątpliwości, i takie spotkanie się odbyło, ale uczelnie nie zmieniły swojego stanowiska. TUTAJ
Po wysłuchaniu przedstawicieli uczelni marszałek ogłosił, że wezwie Komisję Europejską do zmiany sposobu finansowania nauki i innowcji. TUTAJ
Głos w dyskusji zabrał na koniec wojewoda Michał Sztybel i zaproponował, by zwołać Wojewódzką Radę Dialogu Społecznego. Marszałek odmówił udziału w tym zgromadzeniu, ponieważ stwierdził, że WRDS powołana jest do rozwiązywania sporów, a takowego tutaj nie ma. TUTAJ
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