Policjant z Nakła oddał szpik kostny. Pomógł uratować życie „genetycznego bliźniaka”

2026-06-09, 16:04 BN

Sierż. Karol Tarnolicki z KPP w Nakle nad Notecią został dawcą szpiku kostnego/fot. KPP w Nakle nad Notecią

Sierż. Karol Tarnolicki z KPP w Nakle nad Notecią został dawcą szpiku kostnego dla osoby potrzebującej przeszczepu. Funkcjonariusz zarejestrował się w bazie potencjalnych dawców podczas szkolenia policyjnego, a po półtora roku otrzymał informację o zgodności genetycznej z pacjentem.

Policjant na co dzień pełni służbę w patrolówce, dbając o bezpieczeństwo mieszkańców powiatu nakielskiego. Do bazy potencjalnych dawców szpiku zarejestrował się w 2023 roku podczas szkolenia podstawowego w Szkole Policji w Pile. Wówczas w placówce prowadzono akcję „Uratuj komuś życie - akcja rejestracja”, której celem było zachęcenie uczestników do wpisania się do bazy dawców.



Po około półtora roku z funkcjonariuszem skontaktowali się przedstawiciele Fundacji DKMS. Okazało się, że znaleziono osobę potrzebującą przeszczepu, której profil genetyczny odpowiadał profilowi policjanta. Karol Tarnolicki zgodził się na udział w procedurze. Po przejściu niezbędnych badań i formalności pod koniec maja oddał szpik kostny, dając szansę na uratowanie życia swojego „genetycznego bliźniaka”.