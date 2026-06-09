Makabryczne odkrycie wąbrzeskich policjantów. Będzie śledztwo w kierunku nielegalnej aborcji

W jednym z mieszkań w Wąbrzeźnie funkcjonariusze znaleźli w zamrażarce płód dziecka. Śledztwo prowadzone jest w kierunku nielegalnej aborcji - potwierdził PR PiK Janusz Biewald, prokurator rejonowy w Wąbrzeźnie.
Jak się dowiedzieliśmy, płód ujawniono w poniedziałek. - Na miejscu obecna była matka nienarodzonego dziecka - powiedział prokurator. - Czyn ten zagrożony jest karą do trzech lat pozbawienia wolności - dodał. Jeżeli jednak biegli uznają, że dziecko miało szansę na przeżycie po urodzeniu, matce grozi nawet do ośmiu lat odsiadki.
Czynności z kobietą trwają. - Jeszcze nie dysponujemy pełnym obrazem jej wersji zdarzenia. Wiemy tylko, że jest to 33-letnia kobieta, która już ma dwoje dzieci. O zdarzeniu powiadomiliśmy sąd rodzinny, żeby dokonał wglądu w sytuację rodziny.
Prokuratura przesłuchuje świadków i zbiera dokumentację medyczną. - Musimy tu wiele wątków wyjaśnić - dodał prok. Janusz Biewald.
Na czwartek (11 czerwca) zaplanowano sekcję zwłok płodu.
Mówi Janusz Biewald, prokurator rejonowy w Wąbrzeźnie
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