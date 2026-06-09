2026-06-09, 12:28 BN

Śmiertelny wypadek na S5 w Lisim Ogonie. Policjanci wyjaśniają przyczyny i okoliczności/fot. KMP w Bydgoszczy

W poniedziałek doszło do tragicznego wypadku na drodze ekspresowej S5 w Lisim Ogonie pod Bydgoszczą. Policjanci badają przyczyny i okoliczności zdarzenia.

Przypomnijmy, 49-letni motocyklista uderzył w barierę energochłonną. Po zderzeniu mężczyzna upadł na jezdnię, a motocykl został odrzucony na pas rozdzielający jezdnie.



Motocyklista doznał poważnych obrażeń. Został przetransportowany do szpitala, jednak mimo wysiłków lekarzy nie udało się uratować jego życia.



Policjanci pod nadzorem prokuratora prowadzą postępowanie, które ma wyjaśnić dokładne przyczyny i okoliczności tego tragicznego zdarzenia.