Pijany motorowerzysta przewrócił się na jezdni. Miał 3 promile i sądowy zakaz
55-letni mieszkaniec Grudziądza stracił panowanie nad motorowerem i przewrócił się na jezdni. Policjanci ustalili, że był nietrzeźwy, a dodatkowo obowiązywał go sądowy zakaz prowadzenia pojazdów.
Do zdarzenia doszło w poniedziałek (8 czerwca). Badanie wykazało około 3 promile alkoholu w organizmie 55-latka.
To nie był koniec jego problemów. Po sprawdzeniu danych w policyjnych systemach okazało się, że ma aktywny sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Mimo tego kierował motorowerem.
Mężczyzna odpowie za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości oraz za niestosowanie się do orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów. Za jazdę po alkoholu grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Z kolei za złamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów kodeks karny przewiduje karę do 5 lat więzienia.
O dalszym losie mieszkańca Grudziądza zdecyduje sąd.