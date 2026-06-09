2026-06-09, 15:35 BN

Pijany motorowerzysta przewrócił się na jezdni. Miał 3 promile i sądowy zakaz/fot. KMP w Grudziądzu

55-letni mieszkaniec Grudziądza stracił panowanie nad motorowerem i przewrócił się na jezdni. Policjanci ustalili, że był nietrzeźwy, a dodatkowo obowiązywał go sądowy zakaz prowadzenia pojazdów.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek (8 czerwca). Badanie wykazało około 3 promile alkoholu w organizmie 55-latka.



To nie był koniec jego problemów. Po sprawdzeniu danych w policyjnych systemach okazało się, że ma aktywny sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Mimo tego kierował motorowerem.



Mężczyzna odpowie za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości oraz za niestosowanie się do orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów. Za jazdę po alkoholu grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Z kolei za złamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów kodeks karny przewiduje karę do 5 lat więzienia.



O dalszym losie mieszkańca Grudziądza zdecyduje sąd.