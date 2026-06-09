Najwięcej wypadków powodujemy na prostej drodze i przy dobrej pogodzie [Temat Tygodnia]
Nie dajmy się zwieźć pięknej pogodzie za kółkiem. Najwięcej wypadków powodujemy na prostej drodze i przy dobrej pogodzie.
Potwierdza to wieloletni policjant, były szef komisariatu w Koronowie oraz organizator imprez dotyczących bezpieczeństwa Tomasz Meyze. - Ta pogoda trochę nas przytłumia, jesteśmy mniej skoncentrowani - mówi. - Dobra pogoda i prosty odcinek jazdy nie sprzyjają bezpiecznej jeździe. Mamy takie złudne przekonanie, że skoro słoneczko świeci, a odcinek drogi jest prosty to możemy trochę omijać przepisy - dodaje.
Jednym z głównych powodów śmiertelnych wypadków jest nadmierna prędkość. Bądźmy więc ostrożni, by móc cieszyć się z pobytu na upragnionych wakacjach.
W tym tygodniu, w ramach „Tematu Tygodnia” Polskiego Radia PiK mówimy o wakacyjnym bezpieczeństwie.