Najwięcej wypadków powodujemy na prostej drodze i przy dobrej pogodzie [Temat Tygodnia]

2026-06-09, 14:39  Monika Siwak/BN
Najwięcej wypadków powodujemy na prostej drodze i przy dobrej pogodzie/fot. Pixabay/ilustracyjna

Najwięcej wypadków powodujemy na prostej drodze i przy dobrej pogodzie/fot. Pixabay/ilustracyjna

Nie dajmy się zwieźć pięknej pogodzie za kółkiem. Najwięcej wypadków powodujemy na prostej drodze i przy dobrej pogodzie.

Potwierdza to wieloletni policjant, były szef komisariatu w Koronowie oraz organizator imprez dotyczących bezpieczeństwa Tomasz Meyze. - Ta pogoda trochę nas przytłumia, jesteśmy mniej skoncentrowani - mówi. - Dobra pogoda i prosty odcinek jazdy nie sprzyjają bezpiecznej jeździe. Mamy takie złudne przekonanie, że skoro słoneczko świeci, a odcinek drogi jest prosty to możemy trochę omijać przepisy - dodaje.

Jednym z głównych powodów śmiertelnych wypadków jest nadmierna prędkość. Bądźmy więc ostrożni, by móc cieszyć się z pobytu na upragnionych wakacjach.

W tym tygodniu, w ramach „Tematu Tygodnia” Polskiego Radia PiK mówimy o wakacyjnym bezpieczeństwie.

Mówi Tomasz Meyze

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