Poszli szlakiem im. Mariana Rejewskiego. Pod drodze mieli zajęcia [zdjęcia]

2026-06-09, 18:40 BN

Od ponad pięciu lat uczniowie placówek noszących imię kryptologa Mariana Rejewskiego - białobłockiej szkoły oraz Zespołu Szkół nr 24 w Bydgoszczy - wraz z opiekunami pieszo przemierzają leśne ścieżki, odwiedzając zaprzyjaźnioną szkołę/fot. nadesłane

Od ponad pięciu lat uczniowie placówek noszących imię kryptologa Mariana Rejewskiego - białobłockiej szkoły oraz Zespołu Szkół nr 24 w Bydgoszczy - wraz z opiekunami pieszo przemierzają leśne ścieżki, odwiedzając zaprzyjaźnioną szkołę. Nie inaczej było i tym razem.

Szlak im. Mariana Rejewskiego został oficjalnie otwarty we wtorek (9 czerwca) o 10:00 w Białych Błotach. Po drodze uczniowie mieli zajęcia z geografii, historii, chemii fizyki i biologii. Jak podkreślają nauczyciele, dzieci, obcując z pięknem przyrody, pogłębiają swoją wiedzę o małej ojczyźnie.



Trasa ma 6 kilometrów, jest położona między Osową Góra a Białymi Błotami. Wiedzie przez tereny Nadleśnictwa Bydgoszcz wzdłuż Strugi Młyńskiej. W wytyczeniu i oznakowaniu szlaku pomogły Lasy Państwowe, Urząd Miasta Bydgoszczy i Oddział PTTK przy Klubie Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.