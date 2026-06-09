Pomagał migrantom w nielegalnym przekroczeniu polskiej granicy. Jest tymczasowy areszt/fot. Magnific/ilustracyjna
Sąd Rejonowy w Grudziądzu aresztował obywatela Azerbejdżanu podejrzanego o pomocnictwo w nielegalnym przekroczeniu granicy Polski. Mężczyzna miał przewozić pięciu obywateli Pakistanu, którzy nie posiadali dokumentów uprawniających do pobytu na terenie kraju.
Do zatrzymania doszło 31 maja 2026 roku. Funkcjonariusze Straży Granicznej z placówki w Olsztynie skontrolowali w miejscowości Nowe Jankowice samochód marki Toyota. Pojazdem podróżowało sześć osób. Byli to kierowca - obywatel Azerbejdżanu - oraz pięciu obywateli Pakistanu.
Jak ustalono, przewożeni cudzoziemcy nie posiadali dokumentów uprawniających ich do wjazdu i pobytu na terytorium Polski. Według śledczych kierowca odebrał ich z rejonu granicy polsko-litewskiej i przewoził w głąb kraju lub do innego państwa Unii Europejskiej. Konsekwencje dla pomocnika
Azerbejdżanin został zatrzymany, a prokurator przedstawił mu zarzut pomocnictwa w organizowaniu nielegalnego przekroczenia granicy. Podczas przesłuchania nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień.
Prokuratura wystąpiła o zastosowanie tymczasowego aresztowania, wskazując m.in. na obawę ucieczki, ukrywania się oraz możliwość utrudniania postępowania. Sąd przychylił się do tego wniosku.
Za zarzucane przestępstwo podejrzanemu grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.
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