Bydgoszcz: Groził byłemu pracodawcy śmiercią i zaatakował policjantów. Trafił do aresztu

2026-06-09, 09:24 BN

Groził byłemu pracodawcy śmiercią i zaatakował policjantów. Trafił do aresztu/fot. Magnific/ilustracyjna

Mieszkaniec Bydgoszczy został tymczasowo aresztowany po tym, jak groził byłemu pracodawcy pozbawieniem życia i zniszczeniem mienia. Według śledczych naruszył także nietykalność cielesną oraz znieważył interweniujących w sprawie policjantów.

Do zdarzenia doszło na początku czerwca. Z ustaleń śledczych wynika także, że mężczyzna złamał wcześniej orzeczony przez sąd zakaz zbliżania się i kontaktowania z pokrzywdzonym.



Po zatrzymaniu Bydgoszczanin został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty dotyczące m.in. gróźb karalnych, naruszenia sądowego zakazu, znieważenia i naruszenia nietykalności funkcjonariuszy publicznych oraz zniszczenia mienia. Za zarzucane mu czyny grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.



Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Bydgoszczy zastosował wobec podejrzanego tymczasowy areszt na dwa miesiące. Postanowienie zapadło 4 czerwca 2026 roku.