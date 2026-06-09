Nękał sąsiadów w Inowrocławiu przez kilka miesięcy. Trafił do aresztu

2026-06-09, 09:49  Marcin Glapiak/BN
Nękał sąsiadów w Inowrocławiu przez kilka miesięcy. Trafił do aresztu/fot. Magnific/ilustracyjna

Nękał sąsiadów w Inowrocławiu przez kilka miesięcy. Trafił do aresztu/fot. Magnific/ilustracyjna

Inowrocławscy policjanci zatrzymali 43-letniego mieszkańca, który wielokrotnie groził śmierciom swoim sąsiadom.

Po kilku miesiącach pokrzywdzeni w końcu zdecydowali się zgłosić sprawę dzielnicowemu. Funkcjonariusze następnego dnia zatrzymali mężczyznę. Trafił on do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych.

Po ustaleniu szczegółów postawiono dręczycielowi trzy zarzuty dotyczące kierowania gróźb karalnych wobec sąsiadów. Mężczyzna stanął przed sądem, który zastosował wobec niego tymczasowy areszt na trzy miesiące. Policja przypomina, że za kierowanie gróźb karalnych grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Relacja Marcina Glapiaka

Inowrocław

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