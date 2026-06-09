Region

Burze, deszcz, silny wiatr i grad. IMGW ostrzega mieszkańców regionu

Burze, deszcz, silny wiatr i grad. IMGW ostrzega mieszkańców regionu

2026-06-09, 11:39
Pomagał migrantom w nielegalnym przekroczeniu polskiej granicy. Jest tymczasowy areszt

Pomagał migrantom w nielegalnym przekroczeniu polskiej granicy. Jest tymczasowy areszt

2026-06-09, 10:45
Nękał sąsiadów w Inowrocławiu przez kilka miesięcy. Trafił do aresztu

Nękał sąsiadów w Inowrocławiu przez kilka miesięcy. Trafił do aresztu

2026-06-09, 09:49
Bydgoszcz: Groził byłemu pracodawcy śmiercią i zaatakował policjantów. Trafił do aresztu

Bydgoszcz: Groził byłemu pracodawcy śmiercią i zaatakował policjantów. Trafił do aresztu

2026-06-09, 09:24
WOAK Toruń skrócił czas pracy. Dyrektor: Chcemy utrzymać ten tryb po zakończeniu pilotażu [Rozmowa Dnia]

WOAK Toruń skrócił czas pracy. Dyrektor: Chcemy utrzymać ten tryb po zakończeniu pilotażu [Rozmowa Dnia]

2026-06-09, 08:52
Kolejny rok w Myślecinku dzieci szykują się do wakacji. Mają być bezpieczne [zdjęcia]

Kolejny rok w Myślecinku dzieci szykują się do wakacji. Mają być bezpieczne [zdjęcia]

2026-06-09, 07:00
Stowarzyszenie MODrzew chce zablokować budowę kąpieliska w Parku Centralnym. Jest petycja

Stowarzyszenie MODrzew chce zablokować budowę kąpieliska w Parku Centralnym. Jest petycja

2026-06-08, 21:00
Drogocenni mieszkańcy i ich inicjatywy. W Rypinie wręczono nagrody Diamenty

Drogocenni mieszkańcy i ich inicjatywy. W Rypinie wręczono nagrody „Diamenty"

2026-06-08, 20:30
Do szkół wracają zajęcia praktyczno-techniczne. Co jeszcze Wiceminister edukacji w Bydgoszczy

Do szkół wracają zajęcia praktyczno-techniczne. Co jeszcze? Wiceminister edukacji w Bydgoszczy

2026-06-08, 20:00

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