Stowarzyszenie MODrzew chce zablokować budowę kąpieliska w Parku Centralnym. Jest petycja

Tak ma się prezentować kąpielisko w bydgoskim Parku Centralnym / Wizualizacje: Katarzyna Załuska

Rośnie liczba osób, które podpisały petycję przeciwko budowie kąpieliska w Parku Centralnym w Bydgoszczy. Autorzy inicjatywy (Stowarzyszenie MODrzew - Monitoring Obywatelski Drzew) przekonują, że inwestycja mogłaby doprowadzić do degradacji cennych przyrodniczo terenów. Podkreślają, że kąpielisko mogłoby powstać w innej lokalizacji, bez ingerencji w jedno z najważniejszych zielonych miejsc w centrum miasta.

„To unikalne łąki podmokłe oraz zadrzewienia o charakterze łęgowym – cenne siedliska dla wielu gatunków roślin i zwierząt. Miejsca gdzie przeważa spokój i śpiew ptaków też są potrzebne mieszkańcom, nie pragną wyłącznie tłumu i hałasu. Kolejne spokojne miejsce będzie im odebrane." - czytamy komunikacie z 8 czerwca.



MODrzew przypomina, że Park Centralny: „To nasze tereny zalewowe, które ograniczają skutki suszy. Są niezwykle cenne dla naturalnej retencji wody. Jeśli chcemy być prawdziwym „miastem gąbką”, nie niszczmy największej naturalnej gąbki położonej w centrum miasta, nie izolujmy wód gruntowych kolejną połacią betonu. Im więcej takich inwestycji, tym większy może być problem z wodą pitną w przyszłości!"





LINK do petycji jest: TUTAJ

W poniedziałek ok. godz. 21:00 było ponad 600 podpisów. Ich liczba rośnie.





