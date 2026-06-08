Drogocenni mieszkańcy i ich inicjatywy. W Rypinie wręczono nagrody „Diamenty"
Prestiżowe „Diamenty" trafiły do mieszkańców powiatu rypińskiego. Starosta Jarosław Sochacki wręczył je podczas uroczystej sesji rady powiatu.
- W kategorii kultura wyróżniony został Wawrzyniec Turowski - reżyser filmów dokumentalnych. Do dnia wręczenia nagrody, Wawrzyniec Turowski stworzył 33 filmy, które były pokazywane i nagradzane łącznie na 120 festiwalach na pięciu kontynentach, m.in. w USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Korei Południowej, Indiach, Włoszech, Brazylii, Nigerii, Hiszpanii oraz Polsce. W swoich filmach autor bardzo często pokazuje uroki powiatu rypińskiego i miasta Rypin oraz postacie jego mieszkańców. Na co dzień reżyser jest instruktorem w Rypińskim Domu Kultury.
- Tytuł przedsiębiorcy roku trafił do firmy Rejs zajmującej się wyposażeniem mebli.
- Sportowy diament powędrował do klubu GLKS „Skrwa” Skrwilno.
- Nagrodę uzyskał też rolnik Szymon Gutkowski.
- Z kolei Super Diament otrzymała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie.
Sesja zakończyła trwające od piątku Dni Powiatu Rypińskiego. Patronat medialny nad wydarzeniem objęło Polskie Radio PiK.