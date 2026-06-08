Do szkół wracają zajęcia praktyczno-techniczne. Co jeszcze? Wiceminister edukacji w Bydgoszczy

Spotkanie z wiceminister edukacji dr Katarzyną Lubnauer/fot. Monika Siwak
O ZPT-ach, o tym, że do zadań robionych na lekcji będzie można używać telefonów i o nadal możliwych pracach domowych rodzice i nauczyciele rozmawiali w Bydgoszczy z wiceminister edukacji Katarzyną Lubnauer. Spotkania dotyczące zmian w edukacji odbywają się pod hasłem „Kompas Jutra".
- Zarówno rodzicom, jak i nauczycielom podoba się powrót do szkoły zajęć praktyczno-technicznych - mówi dr Katarzyna Lubnauer.
Dodała, że ZPT-y pojawią się po reformie w planie lekcji klas od IV do VI. - Jest to rodzaj przygotowania dziecka do normalnego życia. Umiejętności takie jak przyszycie guzika, zrobienie kanapki, przymocowanie czegoś do ściany przydają się nam, gdy jesteśmy dorośli, ale nastolatkom także - mówiła wiceminister edukacji.
Podała, że na zajęcia te przewidziano dwie godziny lekcyjne w tygodniu, a dodatkowo ZPT-y staną się częścią całego bloku, więc łatwiej będzie te zagadnienia realizować.
Przedstawicielka MEN mówiła też, że przyroda nie będzie się kończyć w klasie IV, ale ma być kontynuowana aż do VI klasy. - Chodzi o przedmiot interdyscyplinarny, który pozwoli lepiej zrozumieć świat.
Uczestnicy spotkania pytali także o sprawę likwidowanych zadań domowych. Katarzyna Lubnauer wyjaśniała, że zadania domowe nie zostały zlikwidowane, ale nie wolno ich oceniać. - Jeżeli chcemy, żeby z jakiegoś przedmiotu dziecko trenowało codziennie, to możemy poprosić nauczyciela, żeby codziennie zadawał drobne zadania - mówiła wiceminister MEN.
Reforma edukacji odchodzi od pamięciowego modelu nauczania na rzecz praktycznych kompetencji, pracy zespołowej, edukacji projektowej i troski o dobrostan psychiczny uczniów. Wprowadza obowiązkową edukację obywatelską i zdrowotną. Nieobowiązkowa będzie część tego ostatniego przedmiotu dotycząca zdrowia seksualnego.
Przedmioty: przyroda i zajęcia praktyczno-techniczne będą realizowane w klasach IV-VI szkoły podstawowej; przyroda w wymiarze trzech godzin tygodniowo w każdej z klas, a ZPT w wymiarze po dwie godziny tygodniowo w każdej z klas.
200 mln zł ma trafić w latach 2026-2029 do mniej zamożnych gmin na wyposażenie pracowni przyrodniczych i pracowni do zajęć praktyczno-technicznych w szkołach podstawowych. Kwota dotacji wyniesie od 10 do 30 tys. zł. Wymagany będzie wkład własny w wysokości 20 proc.
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