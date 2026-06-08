Rekordowe manewry WOT w Toruniu: Granatniki, drony, śmigłowiec i snajperzy w akcji! [zdjęcia]

2026-06-08, 19:16 Mariusz Luda/KB

Ponad 300 żołnierzy wzięło udział w dotychczas największym pokazie zdolności bojowych lekkiej piechoty w historii Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej/fot. Mariusz Luda

Ponad 300 żołnierzy wzięło udział w dotychczas największym pokazie zdolności bojowych lekkiej piechoty w historii Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej. Historyczne ćwiczenia na toruńskim poligonie zwieńczyły cykl szkoleń WOT z Gwardią Narodową Illinois. W akcji wykorzystano granatniki, drony, śmigłowiec.

- Drony wystartują i przeprowadzą narzut na pole minowe - mówił kapitan Krzysztof Wójcik, oficer prasowy Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej. – Scenariusz przewidywał, że przeciwnik się nie zatrzymał, pojechał dalej, więc najechał na minę. Działanie żołnierzy lekkiej piechoty odbywało się przy wsparciu i wykorzystaniu granatników Carl Gustaf.



- Próbowaliśmy połączyć nie tylko naszą taktykę, ale także wiedzę i doświadczenia amerykańskie oraz brytyjskie - mówi porucznik Łukasz Macias z Pierwszej Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej. - Przy pomocy lekkiej piechoty budowaliśmy kompleksowy system pola walki do stworzenia zasadzki przeciwpancernej.



– Przede wszystkim to działanie zespołowe – podkreślał generał brygady dr Krzysztof Stańczyk, dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej. – Dzisiaj pierwszy raz dowódca kompanii występował w roli kierującego ogniem i całą kompanią. Miał do dyspozycji drony, artylerię, śmigłowce i całe spektrum uzbrojenia, które jest na wyposażeniu Wojsk Obrony Terytorialnej. Wszystkie cele w mojej ocenie i w ocenie ćwiczących, a przede wszystkim oceniających żołnierzy amerykańskich, zostały osiągnięte.