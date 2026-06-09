Kolejny rok w Myślecinku dzieci szykują się do wakacji. Mają być bezpieczne [zdjęcia]

2026-06-09, 07:00 Tatiana Adonis/KB

W bydgoskim Myślęcinku rozpoczął się cykl spotkań w ramach „Akademii Bezpieczeństwa - Bezpieczne Wakacje"/fot. Izabela Langner

W bydgoskim Myślęcinku rozpoczął się cykl spotkań w ramach „Akademii Bezpieczeństwa - Bezpieczne Wakacje". To inicjatywa policjantów i strażników miejskich adresowana do uczniów szkół podstawowych z Bydgoszczy i okolic.

Najmłodsi, spotykając się z przedstawicielami różnych służb, dowiadują się m.in., jak bezpiecznie zachowywać się nad wodą, jak udzielić pierwszej pomocy czy świadomie i bezpiecznie korzystać z Internetu.



- Wiemy, że nie wolno skakać na główkę. Pan nam opowiedział, że miał taki wypadek...



- To prawda, ja jestem po skoku do basenu ogrodowego. Po prostu okazało się, że basen był za krótki i uderzyłem głową w ściankę tego basenu. Od tego czasu jestem osobą poruszającą się na wózku... - mówił gość Akademii.



Roman Guździoł, prezes Rejonowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy, także przestrzegał, by nie kąpać się tam, gdzie jest niebezpiecznie.

– Pływajmy tam, gdzie są kąpieliska strzeżone. Nie pływajmy w wodach nieznanych, ponieważ nie wiemy, co może być pod lustrem wody.



Dzieci dowiedziały się także, czego nie można przewozić przez granicę oraz jakich prezentów nie zabierać z krajów spoza Unii Europejskiej.



W poniedziałek (8 czerwca) w Myślęcinku odbyło się pierwsze z serii spotkań edukacyjnych. Kolejne we wtorek i w środę.



Więcej w relacji Tatiany Adonis.