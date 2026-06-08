Gdy odłoży się telefon, widać obok siebie innych ludzi. „Wylogowani z sieci" w Chełmnie [wideo]

2026-06-08, 17:20  Marcin Doliński/KB
Nie zakazami, ale dzięki współpracy zbudowali między sobą relację i odłożyli telefony na półkę. A to wszystko w ramach projektu „Wylogowani z Sieci". Nasz reporter pytał o tę akcję w Szkole Podstawowej nr 1 w Chełmnie/fot. Marcin Doliński

Nie zakazami, ale dzięki współpracy zbudowali między sobą relację i odłożyli telefony na półkę. A to wszystko w ramach projektu „Wylogowani z Sieci". Nasz reporter pytał o tę akcję w Szkole Podstawowej nr 1 w Chełmnie/fot. Marcin Doliński

Nie zakazami, ale dzięki współpracy zbudowali między sobą relację i odłożyli telefony na półkę. A to wszystko w ramach projektu „Wylogowani z Sieci". Nasz reporter pytał o tę akcję w Szkole Podstawowej nr 1 w Chełmnie.

Celem tego projektu jest przekonanie uczniów do dobrowolnej rezygnacji z używania telefonów komórkowych na lekcjach i na przerwach.

- Miałem nadzieję, że młodzi się zainteresują, natomiast oczywiście bałem się, bo to jest zachowanie dość niepopularne dzisiaj. Aż 105 uczniów z klas wyższych przystąpiło do akcji. 78% przyznało, że akcja miała sens, a ponad 80 proc. chciałoby powtórki tej akcji - mówi Tomasz Jarmołkiewicz, nauczyciel języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 1 w Chełmnie.

Nauczyciel chwali uczniów i podaje przepis na sukces. - Mamy wspaniałą młodzież, ale przede wszystkim trzeba być szczerym wobec uczniów. Chciałbym im bardzo podziękować za zaufanie, podziękować, że dołączyli...

Co mówili uczniowie?
- Nikt nie czuł się przymuszony do udziału w tej akcji. Po prostu lepiej było odłożyć telefon z własnej woli...
- W czasie, gdy nie korzystałem z telefonu, zacząłem więcej rozmawiać z moimi rówieśnikami...
- Ludzie z mojej klasy zaczęli odkładać telefony do takiej specjalnej skrzynki i postanowiłam, że też zacznę go tam zostawiać. Zdecydowanie nie musiałam się skupiać na tym, że coś zaczęło mi pikać w telefonie...

Więcej w relacji Marcina Dolińskiego.


  • Zakaz używania telefonów komórkowych przez uczniów w szkołach podstawowych, w czasie lekcji i w czasie przerw, ma zacząć obowiązywać od 1 września.

Relacja Marcina Dolińskiego

wideo: Marcin Doliński

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