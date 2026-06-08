Prokurator: Złożymy zażalenie na decyzję o odmowie aresztowania matki dziecka, które wypadło z okna

2026-06-08, 15:52  Marek Ledwosiński/KB
Dziecko wypadło z okna na 11. piętrze wieżowca przy ul. Wiejskiej we Włocławku/fot. KM PSP Włocławek

Dziecko wypadło z okna na 11. piętrze wieżowca przy ul. Wiejskiej we Włocławku/fot. KM PSP Włocławek

- Z całą pewnością złożymy w Sądzie Okręgowym zażalenie na decyzję o odmowie aresztowania matki dziewczynki, która wypadła z okna na 11-tym piętrze we Włocławku - przekazał PR PiK szef Prokuratury Rejonowej we Włocławku, Tomasz Chechła.

Przypomnijmy, w piątek z okna na 11. piętrze wieżowca wypadła pięcioletnia dziewczynka. Cudem przeżyła upadek. W stanie ciężkim leży w szpitalu. Jej matka w tym czasie spała, zamroczona alkoholem i marihuaną.

Policja zatrzymała kobietę. Prokurator złożył w sądzie wniosek o jej tymczasowe aresztowanie. Tymczasem Sąd Rejonowy odmówił zastosowania jakiegokolwiek środka zapobiegawczego. Kobieta nie jest objęta choćby dozorem policji.

- Wbrew ocenie sądu obawiamy się ze strony podejrzanej matactwa w postępowaniu. Dlatego, naszym zdaniem, areszt jest konieczny i złożymy zażalenie do Sądu Okręgowego - argumentuje włocławski prokurator rejonowy.

Śledczy mają na złożenie zażalenia czas do soboty. Na matce dziewczynki ciąży zarzut umyślnego sprowadzenia ryzyka utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu córki oraz nieumyślnego spowodowania ciężkich obrażeń ciała. Kobiecie grozi do pięciu lat więzienia.

Włocławek

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