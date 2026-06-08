Święto Województwa: Nagroda dla Lipnowskiego Towarzystwa Kulturalnego im. Poli Negri [zdjęcia]

2026-06-08, 18:39  Marek Ledwosiński/KB
Wyjątkową nagrodę w dziedzinie kultury - Głowicę Laski Przewodniczącej Sejmiku zdobyło Lipnowskie Towarzystwo Kulturalne imienia Poli Negri./fot. Kujawsko-Pomorskie/Facebook

Wyjątkową nagrodę w dziedzinie kultury - Głowicę Laski Przewodniczącej Sejmiku zdobyło Lipnowskie Towarzystwo Kulturalne imienia Poli Negri./fot. Kujawsko-Pomorskie/Facebook

We Włocławku odbyła się uroczysta sesja Sejmiku Województwa. To część Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Tradycyjnie wręczono nagrody za zasługi dla regionu. Wyjątkową nagrodę w dziedzinie kultury - Głowicę Laski Przewodniczącej Sejmiku zdobyło Lipnowskie Towarzystwo Kulturalne imienia Poli Negri.

Radości nie kryła założycielka Towarzystwa, Dorota Łańcucka:

- To dla nas wyjątkowa chwila, że możemy Święto Województwa celebrować razem z Polą Negri. Działalność naszego Towarzystwa trwa już 21 lat. Dajemy radę, dlatego że Pola cały czas inspiruje. Przed nami kolejna, już 19. edycja Festiwalu „Pola i inni” – zapraszamy do Lipna, do Kina Nawojka 18 września, a 17 lipca będziemy w Instytucie Słowackim w Warszawie. Tam będziemy opowiadać również o słowackich korzeniach Poli Negri.


  • Najsłynniejsza aktorka niemego kina, Apolonia Chałupiec, czyli Pola Negri, urodziła się w Lipnie. Jej matka była Polką, a ojciec, Juraj Chalupec, słowackim Romem z miasteczka Nesluša w północnej Słowacji. Przyszłą gwiazdę kina wychowywała jednak matka, bo ojciec - jak donoszą biografowie aktorki - porzucił rodzinę.
  • Podczas sesji wręczone zostały prestiżowe odznaczenia: Medal Gloria Artis dla wybitnego rzeźbiarz Zbigniewa Mikielewicza, Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa dla Stefana Pastuszewskiego – pisarza i działacz opozycji demokratycznej w PRL, Medal Honorowy za Zasługi dla Województwa dla kierownictwa oddziału PTTK.
  • Z okazji Roku Ludzi Filmu Elżbieta Piniewska Przewodnicząca Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego wręczyła także wyróżnienia „Głowica Laski Przewodniczącej”. Laureatami zostali: Lipnowskie Towarzystwo Kulturalne im. Poli Negri, Beata Kastner oraz Łukasz Oliwkowski.
  • Wydarzeniu w Teatrze Impresaryjnym towarzyszyła wystawa pt. „W kobietach jest moc”.

Relacja Marka Ledwosińskiego

Włocławek
We Włocławku odbyła się uroczysta sesja Sejmiku Województwa. To część Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego/fot. Marek Ledwosiński We Włocławku odbyła się uroczysta sesja Sejmiku Województwa. To część Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego/fot. Marek Ledwosiński

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