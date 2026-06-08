Święto Województwa: Nagroda dla Lipnowskiego Towarzystwa Kulturalnego im. Poli Negri [zdjęcia]
We Włocławku odbyła się uroczysta sesja Sejmiku Województwa. To część Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Tradycyjnie wręczono nagrody za zasługi dla regionu. Wyjątkową nagrodę w dziedzinie kultury - Głowicę Laski Przewodniczącej Sejmiku zdobyło Lipnowskie Towarzystwo Kulturalne imienia Poli Negri.
- Najsłynniejsza aktorka niemego kina, Apolonia Chałupiec, czyli Pola Negri, urodziła się w Lipnie. Jej matka była Polką, a ojciec, Juraj Chalupec, słowackim Romem z miasteczka Nesluša w północnej Słowacji. Przyszłą gwiazdę kina wychowywała jednak matka, bo ojciec - jak donoszą biografowie aktorki - porzucił rodzinę.
- Podczas sesji wręczone zostały prestiżowe odznaczenia: Medal Gloria Artis dla wybitnego rzeźbiarz Zbigniewa Mikielewicza, Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa dla Stefana Pastuszewskiego – pisarza i działacz opozycji demokratycznej w PRL, Medal Honorowy za Zasługi dla Województwa dla kierownictwa oddziału PTTK.
- Z okazji Roku Ludzi Filmu Elżbieta Piniewska Przewodnicząca Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego wręczyła także wyróżnienia „Głowica Laski Przewodniczącej”. Laureatami zostali: Lipnowskie Towarzystwo Kulturalne im. Poli Negri, Beata Kastner oraz Łukasz Oliwkowski.
- Wydarzeniu w Teatrze Impresaryjnym towarzyszyła wystawa pt. „W kobietach jest moc”.