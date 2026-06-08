Czy w IKS Solino zostanie powołany mediator? Mamy odpowiedź spółki Orlen

2026-06-08, 15:28 Marcin Glapiak/KB

Konferencja Związku NSZZ „Solidarność" działającego przy Inowrocławskich Kopalniach Solino/fot. Marcin Glapiak/archiwum

Orlen odpowiada wprost: nie ma podstaw do powoływania mediatora, ponieważ prowadzony protest nie ma charakteru strajku w rozumieniu ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Spółka podkreśla, że osoby biorące udział w proteście przebywają na urlopach, a działania odbywają się w pomieszczeniach związkowych.

Z kolei Solino, jako pracodawca, cały czas zapewnia uczestnikom protestu bieżącą opiekę medyczną. Jak czytamy w oświadczeniu, Orlen jest otwarty na dialog, ale przedstawiciel związkowców odmawia udziału w spotkaniach i rozmowach organizowanych m.in. w ramach Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

Przypomnijmy protestujący domagają się od rządu zdecydowanych działań zabezpieczających kompleks sodowo-solny.



Cała odpowiedź spółki Orlen na pytania redaktora Marcina Glapiaka:



„Akcja prowadzona przez część przedstawicieli jednego ze związków zawodowych w Solino nie ma charakteru strajku w rozumieniu ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Osoby biorące udział w proteście przebywają na urlopach, a działania odbywają się w pomieszczeniach związkowych. Jednocześnie Solino – jako pracodawca – zapewnia uczestnikom protestu bieżącą opiekę medyczną.



ORLEN pozostaje otwarty na dialog i jest gotowy do rozmów. Jednocześnie na dziś nie ma podstaw do powoływania mediatora przez spółkę ani właściciela. Postulaty podnoszone przez zakładową „Solidarność" nie zostały skierowane do Solino ani ORLENU. Jednocześnie przedstawiciel związkowców odmawia udziału w spotkaniach i rozmowach, organizowanych m.in. w ramach Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.



Niezmiennie podkreślamy, że podstawową rolą Solino jest bezpieczna eksploatacja złóż soli oraz utrzymanie i rozwój kawernowego systemu magazynowania ropy i paliw, który działa niezależnie i pozostaje w pełni operacyjny."



