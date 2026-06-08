Miliony z KPO zmieniają bydgoską uczelnię. W Collegium Medicum UMK już to widać [zdjęcia]

2026-06-08, 16:00  Tatiana Adonis/KB
Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy pochwaliło się inwestycjami, które mogło zrealizować dzięki pieniądzom z Krajowego Planu Odbudowy. Do uczelni trafiło prawie 112 mln zł/fot. Izabela Langner

Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy pochwaliło się inwestycjami, które mogło zrealizować dzięki pieniądzom z Krajowego Planu Odbudowy. Do uczelni trafiło prawie 112 mln zł/fot. Izabela Langner

Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy pochwaliło się inwestycjami, które mogło zrealizować dzięki pieniądzom z Krajowego Planu Odbudowy. Do uczelni trafiło prawie 112 mln zł.

Dzięki tym pieniądzom udało się m.in. doposażyć w sprzęt Centrum Symulacji Medycznych i powołać Uniwersyteckie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych. Jednak największa część tych środków trafiła na budowę nowego obiektu dydaktycznego Centrum Stomatologii.

- Pieniądze z KPO to pieniądze wydane na bardzo intensywne życie uczelni - mówi prorektor do spraw Collegium Medicum prof. Dariusz Grzanka.
- Tworząc Centrum Symulacji Medycznej, uzupełniliśmy nasze zasoby, zwiększyliśmy możliwości dydaktyczne, jeżeli chodzi o działalność symulatorów dla lekarzy, pielęgniarek i dla ratowników, ale to jest przede wszystkim ten budynek Centrum Stomatologii, który szybko pnie się do góry. We wrześniu dopiero wmurowywaliśmy tam kamień węgielny, co oznacza, że poszło bardzo szybko. Te pomieszczenia są imponujące, bardzo nowoczesne - dodaje prof. Grzanka.

- Budowa Centrum Stomatologii to jedno, a drugie to jego doposażenie – podkreśla profesor Paweł Burduk, pełnomocnik rektora do spraw rozwoju kierunku lekarsko-dentystycznego.
- To było 6 symulatorów, 12 w sumie, bo to jest 6 par podwójnych symulatorów do działań przedklinicznych i jeden symulator dla nauczyciela akademickiego, który łączy jak gdyby te wszystkie symulatory i pozwala zadawać zadania do wykonania poszczególnym studentom.


  • Dzięki pieniądzom z KPO udało się także wesprzeć studentów oraz projekty dotyczące m.in. wczesnej diagnostyki w przewlekłej białaczce limfocytowej.
  • We wtorek Collegium Medicum UMK otworzy się dla mieszkańców regionu, organizując Piknik Naukowy. Każdy sam będzie mógł przekonać się, na co uczelnia wydała pieniądze z KPO oraz zobaczyć, jak nowoczesne technologie wspierają współczesną medycynę.

Bydgoszcz
Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy pochwaliło się inwestycjami, które mogło zrealizować dzięki pieniądzom z Krajowego Planu Odbudowy. Do uczelni trafiło prawie 112 mln zł/fot. Izabela Langner Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy pochwaliło się inwestycjami, które mogło zrealizować dzięki pieniądzom z Krajowego Planu Odbudowy. Do uczelni trafiło prawie 112 mln zł/fot. Izabela Langner Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy pochwaliło się inwestycjami, które mogło zrealizować dzięki pieniądzom z Krajowego Planu Odbudowy. Do uczelni trafiło prawie 112 mln zł/fot. Izabela Langner Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy pochwaliło się inwestycjami, które mogło zrealizować dzięki pieniądzom z Krajowego Planu Odbudowy. Do uczelni trafiło prawie 112 mln zł/fot. Izabela Langner Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy pochwaliło się inwestycjami, które mogło zrealizować dzięki pieniądzom z Krajowego Planu Odbudowy. Do uczelni trafiło prawie 112 mln zł/fot. Izabela Langner Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy pochwaliło się inwestycjami, które mogło zrealizować dzięki pieniądzom z Krajowego Planu Odbudowy. Do uczelni trafiło prawie 112 mln zł/fot. Izabela Langner Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy pochwaliło się inwestycjami, które mogło zrealizować dzięki pieniądzom z Krajowego Planu Odbudowy. Do uczelni trafiło prawie 112 mln zł/fot. Izabela Langner Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy pochwaliło się inwestycjami, które mogło zrealizować dzięki pieniądzom z Krajowego Planu Odbudowy. Do uczelni trafiło prawie 112 mln zł/fot. Izabela Langner Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy pochwaliło się inwestycjami, które mogło zrealizować dzięki pieniądzom z Krajowego Planu Odbudowy. Do uczelni trafiło prawie 112 mln zł/fot. Izabela Langner Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy pochwaliło się inwestycjami, które mogło zrealizować dzięki pieniądzom z Krajowego Planu Odbudowy. Do uczelni trafiło prawie 112 mln zł/fot. Izabela Langner Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy pochwaliło się inwestycjami, które mogło zrealizować dzięki pieniądzom z Krajowego Planu Odbudowy. Do uczelni trafiło prawie 112 mln zł/fot. Izabela Langner

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