Wyższe bloki na Górzyskowie? Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej odpowiada mieszkańcom

2026-06-08, 16:40 Bartosz Nawrocki / TB

Mieszkańcy mogą ubiegać się o odszkodowanie, jeśli uznają, że ich lokum straci na wartości. / Fot. Bartosz Nawrocki

Wracamy do tematu budowy bloków mieszkalnych w pobliżu Aeroklubu Bydgoskiego w Bydgoszczy. Mieszkańcy oraz przedstawiciele klubu sprzeciwiają się planom miasta.

Kontrowersje dotyczą możliwości m.in. podwyższenia mających tam powstać budynków. Mieszkańcy obawiają się o bezpieczeństwo oraz degradację terenów zielonych.



- Wszystko jest zgodnie z przepisami. Na tym terenie obowiązuje plan miejscowy, gdzie ustalona jest zabudowa usługowa. Takie budynki mogą mieć wysokość do 10 metrów. Ta wysokość nie przekracza maksymalnej wysokości dla przeszkód powietrznych - mówi Grzegorz Rosa, dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy. - Plan uzgadniany był z Urzędem Lotnictwa Cywilnego. Aeroklub Bydgoski nie jest stroną w tym postępowaniu.



Mieszkańcy Górzyskowa na zeszłotygodniowym spotkaniu wyrazili również obawę dotyczącą spadku wartości mieszkań w obliczu budowy nowych bloków. Dyrektor Grzegorz Rosa poinformował, że mogą ubiegać się o odszkodowanie, jeśli uznają, że ich lokum straci na wartości. Na koniec dodał, że w jego przekonaniu intensywność zabudowy nie wzrasta. Budynki w rejonie aeroklubu będą wyższe, jednak będzie więcej terenów zielonych.