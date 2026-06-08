Włocławski szpital zwiększa swoje możliwości [zdjęcia]

2026-06-08, 18:00 Radosław Jagieła / TB

Trwa rozbudowa szpitala we Włocławku. / Fot. Radosław Jagieła

Trwa rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku. W poniedziałek (8.06.) postępy na placu budowy sprawdzał marszałek Piotr Całbecki.

- Wszystko idzie zgodnie z harmonogramem. Najbardziej cieszę się z tego, że ta kluczowa inwestycja jest niezagrożona - powiedział PR PiK Piotr Całbecki. - Z zewnątrz wygląda, jakby koniec prac był już bliski, ale jeszcze rok potrwa montaż wszystkich instalacji w środku.



- To będzie 18 tys. mkw powierzchni, na któej będzie można wykonywać specjalistyczne zabiegi medyczne - od SOR, po ginekologię, położnictwo i chirurgię - mówi dyrektor szpitala Dariusz Szczepański.



To nie są jedyne inwestycje we włocławskim szpitalu. Przypomnijmy, że w ostatnich miesiącach do lecznicy trafił sprzęt zakupiony z Krajowego Planu Odbudowy, między innymi robot chirurgiczny da Vinci.





O szpitalu we Włocławku rozmawialiśmy również w porannej „Rozmowie Dnia". Posłuchajcie TUTAJ.