Inowrocław i Włocławek bez ciepłej wody. Co sądzą o tym mieszkańcy?

2026-06-08, 11:55  Marcin Glapiak / TB
Z kranów w Inowrocławiu leci tylko zimna woda. / Fot. Pixabay / ilustracyjne

Z kranów w Inowrocławiu leci tylko zimna woda. / Fot. Pixabay / ilustracyjne

Sytuacja w Inowrocławiu ma potrwać aż do piątku (12.06.) do północy. Przerwa związana jest z kompleksowym remontem sieci ciepłowniczej.

Zamknięte zostały też miejskie pływalnie. Jak z brakiem ciepłej wody radzą sobie mieszkańcy?

- Kiepsko. Ciepła woda jest bardzo potrzebna. Ale wszystko trzeba przeżyć. Najgorzej to zęby myć w zimnej wodzie. Masakra - mówi jedna z mieszkanek Inowrocławia.

Więcej opinii posłuchacie poniżej.

  • Przypomnijmy, że podobnym utrudnieniem muszą radzić sobie także mieszkańcy Włocławka. Tam ciepłej wody ma nie być aż do wtorku (16.06).

Relacja Marcina Glapiaka

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