Inowrocław i Włocławek bez ciepłej wody. Co sądzą o tym mieszkańcy?
Sytuacja w Inowrocławiu ma potrwać aż do piątku (12.06.) do północy. Przerwa związana jest z kompleksowym remontem sieci ciepłowniczej.
Zamknięte zostały też miejskie pływalnie. Jak z brakiem ciepłej wody radzą sobie mieszkańcy?
- Kiepsko. Ciepła woda jest bardzo potrzebna. Ale wszystko trzeba przeżyć. Najgorzej to zęby myć w zimnej wodzie. Masakra - mówi jedna z mieszkanek Inowrocławia.
Więcej opinii posłuchacie poniżej.
- Przypomnijmy, że podobnym utrudnieniem muszą radzić sobie także mieszkańcy Włocławka. Tam ciepłej wody ma nie być aż do wtorku (16.06).