Inowrocław i Włocławek bez ciepłej wody. Co sądzą o tym mieszkańcy?

2026-06-08, 11:55 Marcin Glapiak / TB

Z kranów w Inowrocławiu leci tylko zimna woda. / Fot. Pixabay / ilustracyjne

Sytuacja w Inowrocławiu ma potrwać aż do piątku (12.06.) do północy. Przerwa związana jest z kompleksowym remontem sieci ciepłowniczej.

Zamknięte zostały też miejskie pływalnie. Jak z brakiem ciepłej wody radzą sobie mieszkańcy?



- Kiepsko. Ciepła woda jest bardzo potrzebna. Ale wszystko trzeba przeżyć. Najgorzej to zęby myć w zimnej wodzie. Masakra - mówi jedna z mieszkanek Inowrocławia.



Więcej opinii posłuchacie poniżej.





Przypomnijmy, że podobnym utrudnieniem muszą radzić sobie także mieszkańcy Włocławka. Tam ciepłej wody ma nie być aż do wtorku (16.06).