Wybuch gazu w Solcu Kujawskim. Jedna osoba poszkodowana [zdjęcia]

2026-06-08, 07:51 TB

Wybuch gazu w Solcu Kujawskim. / Fot. OSP Solec Kujawski

Do zdarzenia doszło w niedzielę wieczorem (7.08.) na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych.

Gaz wybuchł w budynku, w którym przebywał jeden mężczyzna. Siła wybuchu doprowadziła do rozległych uszkodzeń konstrukcji obiektu. Budynek został zniszczony w stopniu uniemożliwiającym jego dalsze użytkowanie.



Do działań ratowniczych zadysponowano trzy zastępy straży pożarnej, w tym dwa zastępy z OSP Solec Kujawski oraz jeden zastęp ze Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy.