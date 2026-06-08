Wybuch gazu w Solcu Kujawskim. Jedna osoba poszkodowana [zdjęcia]
Do zdarzenia doszło w niedzielę wieczorem (7.08.) na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych.
Gaz wybuchł w budynku, w którym przebywał jeden mężczyzna. Siła wybuchu doprowadziła do rozległych uszkodzeń konstrukcji obiektu. Budynek został zniszczony w stopniu uniemożliwiającym jego dalsze użytkowanie.
Do działań ratowniczych zadysponowano trzy zastępy straży pożarnej, w tym dwa zastępy z OSP Solec Kujawski oraz jeden zastęp ze Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy.