Piotr Całbecki w „Rozmowie Dnia": Mamy wiele powodów do dumy

2026-06-08, 09:03  Agnieszka Marszał / TB
Marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki. / Fot. Radosław Jagieła

Marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki. / Fot. Radosław Jagieła

Trwa Święto Województwa. W Teatrze Impresaryjnym we Włocławku odbędzie się uroczysta sesja sejmiku. Marszałek Piotr Całbecki wręczy odznaczenia i wyróżnienia za zasługi dla regionu.

Podczas naszej porannej „Rozmowy dnia" poruszyliśmy jednak nie tylko temat świętowania, ale także wyzwań, problemów i sukcesów.

Z czego Piotr Całbecki jest najbardziej dumny myśląc o Kujawsko-Pomorskiem?

– Jest wiele powodów do dumy. Mamy wspaniałych i solidarnych mieszkańców, którzy są gotowi nieść pomoc w każdej sytuacji i na każdym szczeblu – od wsparcia sąsiedzkiego po działania na poziomie województwa – mówi marszałek Piotr Całbecki.

– Nasz region tworzą dwa subregiony – Kujawy i Pomorze. Mimo różnic łączy nas wspólne pragnienie bycia razem i poczucie odpowiedzialności za drugiego człowieka. Powstają nowe szpitale, rozwija się kolej, a współpraca między samorządowcami przynosi wymierne efekty. Może nie jesteśmy najbogatszym regionem w kraju, ale radzimy sobie bardzo dobrze – podkreśla marszałek.

Problemy?

– To niekończący się katalog. Wciąż mierzymy się m.in. z opóźnieniami w niektórych inwestycjach. Przykładem jest szpital we Włocławku, który mógłby być już ukończony, gdyby nie problemy z poprzednich lat. Sytuacja zmieniła się dopiero wtedy, gdy realizację projektu przejęły Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne - twierdzi Piotr Całbecki. - Wkrótce ogłoszony zostanie kolejny przetarg związany z tąinwestycją, który umożliwi wyburzenie starej części szpitala i budowę nowego obiektu w tym miejscu.

Podczas rozmowy pytaliśmy również o statystyczny rozdział Bydgoszczy i Torunia.

Cała rozmowa do posłuchania poniżej.

Więcej naszych „Rozmów Dnia" TUTAJ.

Rozmowa Dnia PR PiK - Piotr Całbecki

Agnieszka Marszał i Piotr Całbecki w studiu PR PiK we Włocławku. / Fot. Radosław Jagieła

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