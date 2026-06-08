Spacerują z wolontariuszami i szukają nowych domów. Kolejna edycja akcji „Łapa w łapę we Włocławku” [zdjęcia]

2026-06-08, 14:32 Radosław Jagieła/BN

Kolejna edycja akcji „Łapa w łapę we Włocławku”/fot. Radosław Jagieła

Ruszyła kolejna edycja akcji „Łapa w łapę we Włocławku”, organizowanej przez schronisko dla zwierząt. W niedzielę czworonożnych pupili można było spotkać na bulwarach i w sąsiednim parku.

- Tak się dostosowujemy, żeby zawsze spotkać jak najwięcej ludzi - usłyszał nasz reporter od jednego z wolontariuszy. - Spotykamy osoby, które z nami rozmawiają, podchodzą do psów i też dzięki temu zdarzały się adopcje.



- Jak są dzieci to zwierzę jest potrzebne, ponieważ uczą się wtedy wrażliwości i dobrego stosunku do drugiego człowieka - powiedział jeden z naszych rozmówców.



Akcja będzie powtarzana w następne weekendy. Szczegóły będą dostępne na profilu schroniska dla zwierząt we Włocławku na Facebooku.



Zasady adopcji TUTAJ.