Osteoporoza może dotyczyć ludzi w każdym wieku. W bydgoskim Starym Fordonie można było się zbadać
Osteoporoza zwiększa kruchość kości, co prowadzi do zwiększonej łamliwości. Może dotyczyć kobiet i mężczyzn w każdym wieku, choć największe ryzyko zachorowania występuje u pań po menopauzie. Na Rynku w Starym Fordonie stanęło Mobilne Centrum Diagnostyki Osteoporozy. Chętnych na bezpłatne badanie nie brakowało.
- Osteoporoza dotyczy głównie kobiet - przyznaje Marcin Murawski z Polskiej Fundacji Diagnostyki Osteoporozy - Jest ona związana z takimi czynnikami ryzyka, jak niska masa kostna, niedobory wapniowe, choroby tarczycy czy choroby reumatoidalne. Przyczyn może być mnóstwo - dodaje.
Bezpłatne badania zorganizowano w ramach obchodów Seniorady, czyli Tygodnia Międzypokoleniowego. To piąta edycja wydarzenie dedykowanego przede wszystkim osobom 60 plus. Seniorada rozpoczęła się 29 maja, a zakończy w poniedziałek (8 czerwca). Przez ten czas odbywały się koncerty, warsztaty, spotkania, czy wykłady.