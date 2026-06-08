Osteoporoza może dotyczyć ludzi w każdym wieku. W bydgoskim Starym Fordonie można było się zbadać

2026-06-08, 10:01 Tatiana Adonis/BN

W bydgoskim Starym Fordonie można było się zbadać w Mobilnym Centrum Diagnostyki Osteoporozy/fot. Tatiana Adonis

Osteoporoza zwiększa kruchość kości, co prowadzi do zwiększonej łamliwości. Może dotyczyć kobiet i mężczyzn w każdym wieku, choć największe ryzyko zachorowania występuje u pań po menopauzie. Na Rynku w Starym Fordonie stanęło Mobilne Centrum Diagnostyki Osteoporozy. Chętnych na bezpłatne badanie nie brakowało.

- Osteoporoza dotyczy głównie kobiet - przyznaje Marcin Murawski z Polskiej Fundacji Diagnostyki Osteoporozy - Jest ona związana z takimi czynnikami ryzyka, jak niska masa kostna, niedobory wapniowe, choroby tarczycy czy choroby reumatoidalne. Przyczyn może być mnóstwo - dodaje.



Bezpłatne badania zorganizowano w ramach obchodów Seniorady, czyli Tygodnia Międzypokoleniowego. To piąta edycja wydarzenie dedykowanego przede wszystkim osobom 60 plus. Seniorada rozpoczęła się 29 maja, a zakończy w poniedziałek (8 czerwca). Przez ten czas odbywały się koncerty, warsztaty, spotkania, czy wykłady.