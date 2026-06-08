Plac św. Wojciecha na bydgoskich Piaskach zamienił się w plac zabaw rodzinnych [zdjęcia]
Plac św. Wojciecha na bydgoskich Piaskach na kilka godzin zamienił się w plac zabaw rodzinnych. Tak świętowano osiedlowy Dzień Dziecka.
Na wydarzeniu pojawili się nie tylko mieszkańcy, ale także sąsiedzi z innych dzielnic. Była więc okazja do integracji, a organizatorzy zadbali oto, by nikt się nie nudził.
Było chociażby malowanie twarzy. - Jednorożce, tygryski są bardzo chętnie robione - usłyszała nasza reporterka. - Dzieci mogą spokojnie pobawić się na dmuchańcach, jest tyrolka dla młodszych i starszych - mówili rozmówcy Tatiany Adonis.
Piknik zorganizowało Stowarzyszenie Obywatel Działa w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego.