Plac św. Wojciecha na bydgoskich Piaskach zamienił się w plac zabaw rodzinnych [zdjęcia]

2026-06-08, 07:05 Tatiana Adonis/BN

Osiedlowy Dzień Dziecka na bydgoskich Piaskach/fot. Tatiana Adonis

Plac św. Wojciecha na bydgoskich Piaskach na kilka godzin zamienił się w plac zabaw rodzinnych. Tak świętowano osiedlowy Dzień Dziecka.

Na wydarzeniu pojawili się nie tylko mieszkańcy, ale także sąsiedzi z innych dzielnic. Była więc okazja do integracji, a organizatorzy zadbali oto, by nikt się nie nudził.



Było chociażby malowanie twarzy. - Jednorożce, tygryski są bardzo chętnie robione - usłyszała nasza reporterka. - Dzieci mogą spokojnie pobawić się na dmuchańcach, jest tyrolka dla młodszych i starszych - mówili rozmówcy Tatiany Adonis.



Piknik zorganizowało Stowarzyszenie Obywatel Działa w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego.