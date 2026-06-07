Jan Paweł II odwiedził Włocławek 35 lat temu. Po mszy świętej odsłonięto medalion upamiętniający jego wizytę [zdjęcia]

2026-06-07, 19:15 Radosław Jagieła/BN

Msza święta w podwłocławskim Kruszynie/fot. Radosław Jagieła

Mija 35 lat od wizyty papieża Jana Pawła II we Włocławku. 7 czerwca 1991 roku Ojciec Święty odprawił mszę świętą na lotnisku aeroklubu w podwłocławskim Kruszynie.

Do tego wydarzenia podczas niedzielnej (7 czerwca) Eucharystii w intencji mieszkańców regionu nawiązał biskup diecezji włocławskiej Krzysztof Wętkowski. - Jan Paweł II przyjechał tu z przesłaniem, że teraz jest wolność, to znaczy odpowiedzialność, ale to nie będzie łatwa droga - mówił.



Częścią uroczystości było odsłonięcie medalionu upamiętniającego pobyt polskiego papieża na ziemi włocławskiej. Zostały na nim wyryte słowa, które Jan Paweł II wypowiedział tutaj 35 lat temu. - Błagam o wzmocnienie siły człowieka wewnętrznego dla wszystkich synów i córek mojej ojczyzny u progu czasów, które nadeszły i które idą! - powiedział Ojciec Święty 7 czerwca 1991 roku.



Marszałek Piotr Całbecki podkreślał znaczenie patrona województwa, którym jest św. Jan Paweł II. - Te słowa wyryte w medalionie są traktowane poważnie. Ubogacacie nasze województwo autentycznością wiary, autentycznością kultury i tożsamości - powiedział włodarz regionu.



Z okazji Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego w poniedziałek (8 czerwca) we Włocławku odbędzie się uroczysta sesja sejmiku. W programie zaplanowano wręczenie odznaczeń i wyróżnień.