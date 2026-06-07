2026-06-07, 17:02 Bartosz Nawrocki, PAP

Opóźnienia pociągów przejeżdżających przez nasz region z powodu śmiertelnego wypadku w Gdyni/fot. Pixabay/ilustracyjna

Tragedia, do której doszło dziś o godz. 10:35 między Gdynią Orłowem a Gdynią Redłowem spowodowała duże opóżnienia pociągów, także tych przejeżdżających przez nasz region.

Obecnie najbardziej opóźniony jest skład jadący z dworca Bydgoszcz Główna do stacji Gdynia Główna. Ma aż 83-minutowe zaległości. Z kolei pociąg startujący z Gdyni i kończący w Bielsku-Białej, który przejeżdża przez Bydgoszcz, Inowrocław oraz Mogilno ma ponad 80-minutowe opóźnienie. Tam, na odcinku od stacji Żory do stacji Bielsko-Biała Główna pociąg został odwołany i wprowadzono komunikację zastępczą w postaci autobusu.



Aktualne informacje o ruchu pociągów są dostępne w wyszukiwarce połączeń www.PortalPasazera.pl i na stronach przewoźników.



Tragedia na torach w Gdyni



Opóźnienia to efekt śmiertelnego wypadku, do którego doszło dziś o godz. 10:35. Kobieta w miejscu niedozwolonym wtargnęła pod pociąg służbowy PKP Intercity między Gdynią Orłowem a Gdynią Redłowem. Zmarła na miejscu.



Jak przekazał PAP Rafał Wilgusiak z zespołu prasowego Polskich Linii Kolejowych SA, czynności służb w miejscu wypadku zakończono o godz. 13.09 i wtedy wznowiono ruch pociągów.