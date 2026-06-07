Pożar w mieszkaniu przy ul. Śniadeckich w Grudziądzu. Strażacy uratowali dwa koty [wideo, zdjęcia]

2026-06-07, 12:58  BN
Strażacy uratowali dwa koty z bloku, w którym zapaliło się mieszkanie/fot. KM PSP Grudziądz/Facebook

Strażacy uratowali dwa koty z bloku, w którym zapaliło się mieszkanie/fot. KM PSP Grudziądz/Facebook

W mieszkaniu przy ul. Śniadeckich w Grudziądzu doszło do pożaru. Lokatorzy ewakuowali się we własnym zakresie, dzięki czemu nikt nie został poszkodowany.

Do zdarzenia doszło po godz. 11. Strażacy podjęli m.in. akcję ratunkową wobec dwóch kotów. Sytuacja związana z gaszeniem pożaru szybko została opanowana.

Pożar w mieszkaniu przy ul. Śniadeckich w Grudziądzu/fot. KM PSP Grudziądz/Facebook Pożar w mieszkaniu przy ul. Śniadeckich w Grudziądzu/fot. KM PSP Grudziądz/Facebook Pożar w mieszkaniu przy ul. Śniadeckich w Grudziądzu/fot. KM PSP Grudziądz/Facebook

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