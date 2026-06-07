We Włocławku przez 9 dni nie będzie ciepłej wody, a w Inowrocławiu - przez 5

2026-06-07, 11:40 Radosław Jagieła, Marcin Glapiak/BN

Fot. ilustracyjna

Mieszkańcy Włocławka oraz Inowrocławia muszą przygotować się na kilkudniowe utrudnienia. Powodem są prowadzone prace.

Włocławek: Od najbliższego poniedziałku (8 czerwca) - przez dziewięć dni - aż do 16 czerwca ciepłej wody nie będą mieli odbiorcy korzystający z miejskiej sieci. To przez rozpoczynające się prace remontowo-konserwacyjne i modernizacyjne. Jak informuje Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej we Włocławku, podjęte działania mają ograniczyć ryzyko awarii podczas zbliżającego się sezonu grzewczego.



Inowrocław: Ciepłej wody nie będzie tu od poniedziałku (8 czerwca) do piątku (12 czerwca) do godz. 00:00. Na czas napraw nie będą działać miejskie pływalnie.